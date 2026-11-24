Knokke heeft snel geschakeld na het afscheid van Ruud Vormer. Amper één dag na het ontslag van de voormalige Gouden Schoen stelde de kustploeg Dennis van Wijk aan als nieuwe hoofdtrainer. De 63-jarige Nederlander moet als ervaren crisismanager het tij keren bij de club uit Eerste Afdeling.

De resultaten waren de voorbije weken bijzonder teleurstellend. Knokke verloor zes van zijn laatste zeven wedstrijden en zag zich genoodzaakt in te grijpen. Van Wijk tekende een contract tot het einde van het seizoen.

Van debutant naar ervaren crisismanager

Met Van Wijk haalt Knokke een trainer met een pak ervaring binnen. De voormalige speler van onder meer Ajax en Club Brugge was de voorbije jaren vooral actief als televisieanalist. Zijn laatste trainersopdrachten dateren van zes à zeven jaar geleden bij KSV Roeselare en KV Oostende.

Toch kent hij het Belgische voetbal door en door. Van Wijk was al meer dan zeshonderd wedstrijden hoofdtrainer, verzamelde drie titels en realiseerde vijf promoties met vijf verschillende clubs. Ook bij het Nederlandse Willem II was hij aan de slag.

Terugkeer naar zijn oude liefde

Bovendien is Knokke geen onbekend terrein voor de Nederlander. Meer dan dertig jaar geleden was hij er speler-trainer en vervolgens ook hoofdtrainer. Het is zelfs de club waar hij zijn trainerscarrière begon. Nu keert hij dus terug om de kustploeg uit het slop te halen.



Zijn eerste opdracht wordt duidelijk: Knokke opnieuw richting de linkerkolom van het klassement loodsen. Met thuiswedstrijden tegen Hoogstraten en Lyra-Lierse krijgt Van Wijk meteen de kans om zijn terugkeer kracht bij te zetten.