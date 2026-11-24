De Champions League-avond heeft voor heel wat spektakel gezorgd. Manchester City moest tegen Napoli twee keer een achterstand ophalen en redde dankzij een late gelijkmaker van Ryan Cherki alsnog een punt. Real Madrid beleefde dan weer een knotsgekke avond tegen PSV. Thibaut Courtois zag zijn ploeg na een achterstand bij de rust uiteindelijk nog uitlopen tot een overtuigende 5-1. Ook op de andere velden vielen er heel wat doelpunten te noteren.

Manchester City - Napoli 2-2

Manchester City heeft tegen Napoli een punt uit de brand gesleept na een wedstrijd met een bijzonder verhaal. De Italianen kwamen na rust op voorsprong via Rasmus Højlund, die profiteerde van balverlies bij City. Jérémy Doku was net daarvoor ingevallen.

De Rode Duivel zorgde met zijn snelheid en acties meteen voor gevaar. Op aangeven van Doku maakte Bouadi er 1-1 van. Kevin De Bruyne kreeg vervolgens een bijzonder warm applaus van het Etihad toen hij een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald. Lang kon City daar niet van genieten, want Noa Lang bracht Napoli met een knappe volley opnieuw op voorsprong. Ryan Cherki voorkwam met een doelpunt vanuit een scherpe hoek alsnog een nederlaag voor City: 2-2.

Real Madrid - PSV 5-1

Thibaut Courtois en Real Madrid beleefden een bijzonder bewogen avond tegen PSV. De Nederlandse kampioen kwam na iets meer dan een halfuur op voorsprong via Ivan Perisic, die een strafschop benutte na een overtreding van Tchouaméni. Real moest bij de rust dus achtervolgen.

Na de pauze stelde Federico Valverde met een verschroeiend schot meteen orde op zaken. Jude Bellingham zorgde vervolgens met een heerlijke trap met de buitenkant van de voet voor de 2-1. Daarna ging het snel: Kylian Mbappé maakte er na een assist van Arda Güler 3-1 van en scoorde even later ook de 4-1. Vinicius Junior legde met de 5-1 de zware eindstand vast.

Feyenoord - Porto 0-1

Feyenoord kende een bijzonder slechte start tegen Porto. Al na twee minuten kwamen de Portugezen op voorsprong nadat Targhalline een voorzet van Victor Froholdt ongelukkig in eigen doel werkte. De Rotterdammers, met landgenoot Vanhoutte in de ploeg, moesten daardoor meteen achtervolgen.





Arsenal - Borussia Dortmund 1-1

Arsenal leek op weg naar een nieuwe Europese overwinning nadat Viktor Gyökeres de score al na tien minuten opende. De Zweed haalde op aangeven van Noni Madueke knap uit vanop afstand. Borussia Dortmund gaf zich echter niet gewonnen en kwam na rust langszij via Maximilian Beier, die werd bediend door Joane Gadou.

Como - AEK Athene 1-0

Como had het niet gemakkelijk tegen AEK Athene. Lucas da Cunha liet in de eerste helft zelfs een uitgelezen kans liggen om zijn ploeg op voorsprong te brengen door een strafschop naast te trappen. Na de pauze kwam het toch goed voor de Italianen. Luis Milla maakte in de 57ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Slovan Bratislava - Real Betis 0-2

Real Betis heeft zijn opdracht op bezoek bij Slovan Bratislava tot dusver goed vervuld. Cucho Hernández brak in de eerste helft de ban voor de Spanjaarden en verdubbelde na de pauze zijn rekening. Slovan, dat nog zonder punten zat in deze Champions League-campagne, slaagde er niet in om terug te vechten.

RB Leipzig - Lens 3-1

RB Leipzig kende een droomstart tegen Lens en stond na amper negen minuten al 2-0 voor. David Raum opende de score met een afgeweken vrije trap, waarna Antonio Nusa, ex-Club Brugge, profiteerde van slecht uitvoetballen bij de bezoekers. Doelman Maarten Vandevoordt zag zijn ploeg vervolgens toch nog een tegentreffer slikken. Matthieu Udol bracht Lens na rust terug in de wedstrijd met de 2-1.