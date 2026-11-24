OH Leuven heeft een officiële klacht ingediend na een racistisch incident met Kadhiya De Ceuster. De 17-jarige speelster van OH Leuven Women werd na de wedstrijd tegen La Louvière niet alleen op het veld, maar ook in de catacomben racistisch bejegend. CEO Frederic Van Den Steen geeft in de podcast TELETEKST 500 meer uitleg over wat er precies gebeurde.

Het incident begon tijdens de wedstrijd van 21 november. Volgens Van Den Steen werd De Ceuster al meermaals uitgedaagd door haar rechtstreekse tegenstandster. Die zou daarbij het woord 'aap' en het Engelse 'monkey' naar haar hoofd hebben geslingerd. De emoties liepen vervolgens hoog op, waarna De Ceuster na een duw haar tweede gele kaart kreeg.

Ook moeder van tegenstandster betrokken bij incident

Na haar uitsluiting wandelde de jonge speelster rustig richting de kleedkamers. Daar liep het echter opnieuw mis. "Ze is dan op een rustige manier naar de buitenkant van het veld gegaan, naar de kleedkamer, waar dan de moeder van die tegenspeelster ook meteen naar beneden is gegaan, in de neutrale zone waar ze niet in mag zijn", vertelt Van Den Steen.

Volgens de CEO was er op dat moment onvoldoende beveiliging aanwezig. "Er was ook geen veiligheid voorzien, wat ook onaanvaardbaar is. Dat de speelsters daar aangevallen worden door een moeder, die daar ook bedreigd is geweest en ook nog eens racistisch is bejegend geweest."

"Het gaat over een meisje van 17 jaar, die komt pas kijken in het professionele voetbal, die wil voetballen, die wil plezier beleven in haar sport. Dat je dan zo'n dingen meemaakt. Dat vind ik heel bizar, omdat er ook gekleurde meisjes zijn in het team van La Louvière ook", aldus Van Den Steen.

OHL wil dat er sancties volgen

Bij OH Leuven lieten ze het incident niet zomaar passeren. De club diende meteen een klacht in bij de arbitrage en vroeg om de gebeurtenissen op te nemen in het scheidsrechtersrapport. Daarnaast werd ook een officieel statement voorbereid en werden de voetbalbond en de Pro League geïnformeerd.





Van Den Steen is duidelijk over wat hij verwacht van de bevoegde instanties. "We gaan de bond ook informeren, de Pro League is ook geïnformeerd. We kunnen dit niet zomaar laten, dat is onaanvaardbaar. Dat is iets wat vandaag niet meer kan, zo simpel is het. En dan moet bestraft worden, punt."