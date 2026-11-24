De veelbesproken strafschop in Anderlecht-OH Leuven blijft voor discussie zorgen. Jonathan Lardot, hoofd van het Referee Department, heeft bij DAZN een opvallend dubbel oordeel gegeven: hij ziet eigenlijk geen reden voor een penalty, maar erkent tegelijk dat er iets vreemds aan de hele fase was.

In het programma Under Review analyseerde Lardot de verschillende contacten in de slotfase. Eerst ging het om de bal die via een verdediger op de arm van Anderlecht-aanvaller Bentayeb terechtkwam. “Is er een natuurlijke beweging of een extra beweging richting de bal? Dat is niet het geval”, verduidelijkte hij.

Ook bij Pletinckx ziet hij geen strafschop

Vervolgens kwam ook het contact met de arm van OHL-verdediger Pletinckx aan bod. Ook daar zou Lardot niet voor een strafschop gefloten hebben. “De positie is natuurlijk, we zien ook geen bijkomende beweging”, klinkt het. Bij het herbekijken van de beelden vermoedt hij zelfs dat de bal eerder de schouder of de mouw raakt.

Toch bleef Lardot met een vreemd gevoel achter. “Alles samen voel je dat er iets abnormaals aan deze situatie is.” De beschikbare VAR-beelden waren volgens hem echter niet duidelijk genoeg om de scheidsrechter naar het scherm te roepen. “Het zijn niet die beelden die de scheidsrechter zullen overtuigen.”

Lardot wil VAR-invloed beperken

De scheidsrechtersbaas benadrukt dat een VAR-interventie alleen bij een duidelijke en overduidelijke fout gerechtvaardigd is. Ook wanneer de scheidsrechter naar het scherm wordt geroepen, moet er volgens hem voldoende bewijs zijn om de beslissing op het veld te veranderen.

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“Je moet pragmatisch en feitelijk blijven: we proberen de invloed van de VAR te verminderen”, besluit Lardot. Hij wil dus niet dat de VAR vaker tussenkomt, ook al begrijpt hij dat de fase in Anderlecht-OHL vragen blijft oproepen.