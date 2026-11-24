Simon Mignolet heeft geen seconde spijt gehad van zijn beslissing om een punt achter zijn spelerscarrière te zetten. In een interview met HUMO geeft de voormalige doelman van Club Brugge toe dat hij zichzelf lange tijd iets heeft wijsgemaakt over zijn fysieke mogelijkheden.

“Ik heb mezelf de laatste twee jaar een beetje belogen. Ik dacht: het kan nog, het móét nog kunnen!”, vertelt Mignolet. Maar telkens wanneer hij na een rustperiode opnieuw tegen een bal trapte, voelde hij dat zijn lichaam niet meer mee wilde. “Het is een wijze beslissing geweest om te stoppen. Vanuit medisch oogpunt was vroeger zelfs slimmer geweest.”

Zijn lichaam liet hem steeds vaker in de steek

Mignolet schat dat hij niet meer op volle kracht had kunnen doorgaan. “Van de honderd dagen zou ik er allicht veertig geblesseerd zijn.” Het laatste seizoen bij Club Brugge was bijzonder moeilijk: hij was maar de helft van de tijd fit. De nieuwe uitdaging bij de voetbalbond kwam daarom op het juiste moment.

Bij Club werd er nooit gesproken over een contractverlenging. Mignolet begrijpt achteraf dat zijn medische toestand de club voor een moeilijke beslissing plaatste. “De keren dat ik op het veld stond, heb ik tot de laatste dag niveau gehaald. In die zin heb ik alles eruit gehaald.”

Nog altijd vragen over de keepersrotatie

Ook de veelbesproken rotatie met Nordin Jackers komt ter sprake. Mignolet is nog steeds geen voorstander van het afwisselen van doelmannen. “Ik heb altijd gezegd dat roteren nooit een slimme keuze is, zeker voor een doelman. Bij dat standpunt blijf ik.” Waarom de trainersstaf onder Nicky Hayen daarvoor koos, weet hij naar eigen zeggen nog altijd niet helemaal.

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“Ik moest elke keer gaan pingpongen tussen de trainer en de bestuurskamer”, vertelt hij over de uitleg die hij kreeg. Toch bleef er geen wrok hangen tegenover Hayen. “In die fase van mijn carrière was ik helemaal niet meer rancuneus. Het is niet aan mij blijven plakken, ik stond erboven.”