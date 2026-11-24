Simon Mignolet heeft begrip voor de beslissing van Romelu Lukaku om afscheid te nemen van de Rode Duivels. De technisch manager van de Belgische voetbalbond en voormalige ploegmaat van de spits wil hem niets verwijten. Integendeel, volgens Mignolet blijft de deur altijd openstaan voor de recordtopschutter van de nationale ploeg.

Dat Lukaku na de interlands tegen Italië en Frankrijk zijn afscheid aankondigde, kwam niet helemaal onverwacht. Mignolet vertelt dat de spits in het verleden wel vaker de spelersgroep toesprak, maar dat er deze keer iets langer werd gesproken dan gebruikelijk. "Je voelde ergens aan dat het over iets anders ging. We hielden rekening met wat er kon gebeuren", vertelt hij in HLN.

Mignolet wil Lukaku vooral tijd geven

Een uitgebreid gesprek met de spelersgroep kwam er uiteindelijk niet meer. Toen Lukaku de kleedkamer verliet, stonden de dopingcontroleurs al klaar en moest ook de bondscoach nog zijn groep toespreken. Bovendien was er nauwelijks tijd om zijn beslissing te bespreken. Mignolet wist op dat moment zelf niet wat er precies gezegd was.

Toch neemt hij Lukaku niets kwalijk. "We respecteren en accepteren Romelu's beslissing", klinkt het. Volgens Mignolet was het ook niet het geschikte moment om hem meteen te bellen en uitleg te eisen. "Je moet zo iemand ook in zijn idee laten, want voor Romelu was dit geen gemakkelijke beslissing. Duwen, vragen of trekken aan hem om te weten te komen wat er gezegd was, zou betekenen dat we zijn beslissing niet accepteren."

De doelman heeft wel persoonlijk contact gezocht met zijn voormalige ploegmaat. Hij stuurde Lukaku een bericht en reageerde ook op sociale media op diens afscheid. Een antwoord kreeg hij voorlopig niet. "We moeten Romelu die tijd geven", aldus Mignolet.

De deur blijft open voor de recordtopschutter

Dat Lukaku niet via een uitgebreid gesprek met de spelersgroep afscheid nam, vindt Mignolet geen reden om hem met de vinger te wijzen. "Romelu is een legende van het Belgisch voetbal, onze topschutter, iemand die we er altijd graag bij willen. Mocht hij in de toekomst spijt krijgen van zijn beslissing, dan staat de deur altijd open."



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Mignolet trekt daarbij de vergelijking met Kevin De Bruyne. Als ook hij morgen zou beslissen om niet meer voor de nationale ploeg uit te komen, moet de voetbalbond die keuze volgens de ex-doelman eveneens respecteren.

Als technisch manager kijkt Mignolet ook naar de sportieve gevolgen van de nieuwe aanpak onder Vincent Mannaert. Daarbij staat winnen centraal. Hij begrijpt dat jonge spelers daardoor soms minder speelminuten krijgen, maar vindt de keuze logisch. De kwartfinale tegen Duitsland winnen en zo de Final Four bereiken, was volgens hem belangrijker dan iedereen zomaar enkele minuten te gunnen. "Ik heb liever de mindset van wínnen. Ik snap dat de bondscoach speelt om te winnen."