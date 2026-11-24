Stevige opsteker voor Club Brugge en Leko in aanloop naar Liverpool
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Het was een enorme domper op de feestvreugde in Eindhoven drie weken geleden: de blessure van Jan Virgili. Nu is er drie weken later eindelijk goed nieuws vanop het front van de winger. Of hij ook de match tegen Liverpool haalt? Dat is weer iets helemaal anders.
Ivan Leko bevestigt het goede nieuws over Virgili
"Als we tien keer tegen Liverpool spelen, winnen we misschien twee keer. Zij kopen spelers voor 120 miljoen euro. Maar voetbal blijft voetbal: de beste ploeg wint niet altijd. Dat is net het mooie eraan. Omdat we drie keer hebben gewonnen, zijn we niet plots overmoedig. We weten perfect met wie we het opnemen", besloot Leko.
Voor de confrontatie met The Reds kan Club Brugge mogelijk opnieuw rekenen op Jan Virgili. De Spaanse flankaanvaller lag drie weken in de lappenmand, maar werd woensdagochtend opnieuw op training gespot. Of hij meteen klaar is voor een basisplaats, valt nog af te wachten. Tijdens zijn afwezigheid maakte Felix Lemaréchal een sterke indruk op de linkerflank.
Extra opsteker voor Club Brugge: twee spelers out bij Liverpool
Liverpool zal in zijn Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge dan weer niet op Cody Gakpo en Ryan Gravenberch kunnen rekenen. De twee Nederlanders zijn allebei geblesseerd en werden niet opgenomen in de selectie van coach Andoni Iraola. Dat laat BELGA weten.
De 27-jarige Gakpo liep tijdens de interlandperiode bij Nederland een kuitblessure op en miste daardoor al de competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Manchester United (4-0-zege). De 24-jarige Gravenberch is al langer buiten strijd met een hielblessure. De middenvelder was er voor de break al niet bij in de vorige Champions League-wedstrijd tegen Fenerbahçe (3-2-nederlaag) en de Premier League-match tegen Crystal Palace (1-3-zege). Rechtsachter Conor Bradley, centrale verdediger Giovanni Leoni en spits Hugo Ekitiké liggen al nog langer in de lappenmand.
Het was een enorme domper op de feestvreugde in Eindhoven drie weken geleden: de blessure van Jan Virgili. Nu is er drie weken later eindelijk goed nieuws vanop het front van de winger. Of hij ook de match tegen Liverpool haalt? Dat is weer iets helemaal anders.
Jan Virgili ontbrak afgelopen weekend nog altijd. De flankaanvaller werkte individueel verder aan zijn herstel en was niet klaar voor de verplaatsing naar Mechelen. Die werd uiteindelijk gewonnen met 1-5 door blauw-zwart Achter de Kazerne.
Jan Virgili terug op het trainingsveld bij Club Brugge
Verder hield Leko vast aan de namen die hij voor de topper tegen Anderlecht selecteerde. Met de terugkeer van Potts beschikte de Brugse trainer wel opnieuw over een belangrijke extra optie op het middenveld. En tegen Liverpool komt er mogelijk nog meer goed nieuws.
Op zijn persconferentie zal Ivan Leko nog meer duiding geven over de zaak, maar Jan Virgili werd alvast op het trainingsveld gespot afgelopen dinsdagvoormiddag op de laatste training voor het duel op woensdagavond tegen Liverpool.
Belangrijke wedstrijden op komst voor Club Brugge
Het zou in ieder geval een goede zaak zijn voor Leko en co als Virgili terug fit is voor de strijd. Zekerheid is er nog niet, maar met oog op de verdere strijd in een toch wel best drukke eindejaarsperiode zou het wel eens een ferme opsteker kunnen zijn.
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Blauw-zwart pakte op de eerste vier speeldagen al een knappe 9 op 12 in de League Phase van de Champions League. Als het nu ook Liverpool kan kloppen, dan zou het zelfs in de strijd om de top-8 nog een aardig woordje mee kunnen praten.
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