Stevige opsteker voor Club Brugge en Leko in aanloop naar Liverpool

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Het was een enorme domper op de feestvreugde in Eindhoven drie weken geleden: de blessure van Jan Virgili. Nu is er drie weken later eindelijk goed nieuws vanop het front van de winger. Of hij ook de match tegen Liverpool haalt? Dat is weer iets helemaal anders.





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