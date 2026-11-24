Brugge maakt zich op voor de komst van ongeveer 1.700 Britse voetbalsupporters. Woensdagavond neemt Club Brugge het in de Champions League op tegen Liverpool, maar de politie verwacht geen grote veiligheidsproblemen in de stad.

"We bestempelen dit niet als een risicowedstrijd", bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter aan HLN. De Engelse supporters mogen dan ook vrij naar Brugge afzakken. Bijzondere veiligheidsmaatregelen of georganiseerde supportersoptochten zijn niet gepland.

Geen risicomatch voor de politie

De politie houdt uiteraard wel rekening met de verwachte toestroom van Britse fans. Voor de wedstrijd worden shuttlebussen ingelegd tussen 't Zand en het Jan Breydelstadion, zodat de supporters vlot naar het stadion kunnen worden gebracht.

De affiche heeft bovendien een bijzondere historische betekenis. Club Brugge en Liverpool stonden in de jaren zeventig tegenover elkaar in twee Europese finales. Blauw-zwart verloor beide duels, waardoor de Engelse topclub bij heel wat Brugse supporters nog altijd herinneringen oproept.

Champions League-affiche met historische lading

Ruim vijftig jaar later treffen beide clubs elkaar opnieuw op het Europese toneel. Voor Club is het een aantrekkelijke affiche tegen een van de grootste clubs van Engeland, terwijl ook heel wat Liverpool-fans de verplaatsing naar België maken.

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Toch lijkt de stad Brugge zich geen grote zorgen te hoeven maken over de supportersinvasie. De politie verwacht dat alles zonder noemenswaardige incidenten kan verlopen.