Het internationale afscheid van Romelu Lukaku blijft heel wat reacties losweken. Ook Nicolas Frutos, die Big Rom van nabij kende bij Anderlecht, richtte zich met een open brief tot de Belgische spits. De Argentijn brengt hulde aan Lukaku, maar ziet zijn verhaal in het voetbal nog lang niet als afgerond.

De beslissing van Romelu Lukaku om abrupt te stoppen als Rode Duivel kwam ook binnen zijn eigen entourage hard aan. Enkele maanden nadat hij na het WK nog had aangegeven klaar te zijn voor een nieuwe campagne, zette de Belgische topschutter plots een punt achter zijn interlandloopbaan.

Nicolas Frutos kent Lukaku bijzonder goed. De voormalige Anderlecht-spits en -trainer maakte de jonge aanvaller van dichtbij mee in het Astridpark en nam hem destijds onder zijn vleugels. Via Instagram schreef hij een open brief aan Big Rom.

Frutos blikt terug op jonge Lukaku bij Anderlecht

"Rom, ik herinner me die jongen van 16 naast wie ik het geluk had om in de kleedkamer te zitten. Vanaf je eerste stappen waren we er allemaal van overtuigd dat je grote dingen zou bereiken. Maar toen beseften we nog niet dat we iemand naast ons hadden die een van de belangrijkste en meest iconische spelers uit de geschiedenis van het Belgische voetbal zou worden", schrijft Frutos.

De Argentijn benadrukt dat de impact van Lukaku volgens hem veel verder reikt dan zijn indrukwekkende doelpuntenaantallen. "Naast je enorme sportieve successen verdienen vooral je menselijke kwaliteiten, je engagement en je voortdurende wil om het voetbal in ons land te doen groeien het grootste respect. Je hebt België over de hele wereld op de kaart gezet en de geschiedenis van onze nationale ploeg voorgoed gemarkeerd."

Lukaku blijft Belgisch recordschutter

Lukaku zal zijn plaats als topschutter aller tijden bij de Rode Duivels niet snel kwijtspelen. Frutos wil zijn voormalige ploegmaat dan ook vooral fierheid toewensen: "Wees trots op alles wat je tot nu toe hebt bereikt. Proficiat met dit uitzonderlijke parcours en bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven."



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De slotwoorden van Frutos klinken tegelijk als een aanmoediging voor de toekomst. Ondanks zijn recente moeilijke periode en zijn verrassende beslissing rond de nationale ploeg, gelooft hij dat Lukaku nog steeds ambitie heeft: "Ik weet ook dat jouw verhaal met het voetbal verre van voorbij is. Er moeten nog mooie bladzijden geschreven worden, dromen gerealiseerd en netten doen trillen! The job is not finished yet, amigo."

Of Frutos daarmee hoopt op een terugkeer bij de Belgische bond, Anderlecht of gewoon nog veel mooie momenten voor Lukaku's fans, laat hij in het midden. Dat zijn woorden de spits zullen raken, staat buiten kijf.