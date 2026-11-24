Zlatan Ibrahimovic blijft ook na zijn voetbalcarrière voor verrassingen zorgen. De voormalige Zweedse topaanvaller zou binnenkort namelijk een opvallende rol krijgen in de populaire gangsterreeks MobLand op Paramount+. En hij zal daarin niet bepaald de held spelen.

Volgens de Britse tabloid The Sun wordt Ibrahimovic toegevoegd aan de cast van de serie, waarin onder meer Tom Hardy een hoofdrol vertolkt. De Zweed zou een antagonist spelen en dus in de huid kruipen van een slechterik.

Indrukwekkende verschijning als troef

De komst van Ibrahimovic zou voor heel wat enthousiasme zorgen bij de makers. "De komst van Zlatan in de cast zorgt voor grote opwinding. De reeks heeft al heel wat sterren aan boord, maar deze verrassende toevoeging zal ongetwijfeld nog meer aandacht opleveren", klinkt het bij een bron dicht bij de productie.

"Zlatan heeft precies het ideale fysieke profiel om een slechterik te spelen. Met zijn 1,96 meter heeft hij bovendien een indrukwekkende verschijning", klinkt het verder.

Het wordt opnieuw een bijzondere stap in de carrière van Ibrahimovic. De Zweed zette in juni 2023 definitief een punt achter zijn actieve voetbalcarrière, maar verdween allerminst uit de schijnwerpers.

Van Astérix tot de gangsterwereld

Sindsdien bleef hij actief als strategisch adviseur bij AC Milan, terwijl hij tijdens het WK 2026 ook als analist aan de slag ging bij de Amerikaanse zender Fox Sports, samen met Thierry Henry.





Ook zijn acteercarrière kreeg al een eerste impuls. In 2023 speelde hij mee in Astérix en Obélix: Het Middenrijk, waarin hij de Romeinse krijger Antivirus vertolkte. Daarnaast verscheen hij in verschillende documentaires en sportreeksen over zijn leven en carrière.

Met MobLand zou Ibrahimovic nu een volgende stap zetten. De opnames van het derde seizoen beginnen volgens The Sun de komende weken. De uitzending wordt eind 2027 verwacht.