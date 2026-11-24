Peter Vandenbempt heeft zijn analyse gemaakt na speeldag 12. En het lijkt er niet echt goed uit te zien voor Marvin Compper. Die zag zijn Antwerp weggespeeld worden in de tweede helft tegen Zulte Waregem en dus lijkt het geduld stilaan op.

“De prestatie en het resultaat in Waregem zijn opnieuw een enorme teleurstelling voor Antwerp, denk ik. Je hoopt altijd op een soort kentering na een interlandbreak als je een coach het vertrouwen blijft geven.”

De kentering is er niet gekomen bij Royal Antwerp FC

“Maar die is er niet gekomen. Je begint goed op bezoek bij Waregem en komt toch 0-2 voor bij de rust tegen een ploeg die zes keer verloren heeft … En dan nog moet je heel erg blij zijn dat je nog een puntje pakt op het einde.”

“Antwerp werd de hele tweede helft weggespeeld, doelman Nozawa pakte een strafschop en zorgde er zo voor dat er nog een puntje werd gered. Er blijft niet heel veel meer over vrees ik. Het is goed dat ze begrip toonden voor de coach.”

Geduld op zijn plaats bij Antwerp ... of is het geduld op?

“Geduld is op zijn plaats, maar het is eind november en er is toch genoeg kwaliteit voor een rustig seizoen. Deze kwetsbare, broze ploeg heeft nood aan structuur en dat lijkt Compper op dit moment niet te kunnen bieden.”



“Er zijn veel individuele fouten, zij dragen een enorme verantwoordelijkheid. Maar Compper is een coach met weinig ervaring en al helemaal niet met crisismanagemnt. In de stand is er nog geen heel groot probleem, maar een kentering is wel heel snel nodig met nog vier zware wedstrijden op komst.”