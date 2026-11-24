Club Brugge hoeft zich niet bij voorbaat neer te leggen bij een nederlaag tegen Liverpool. Hein Vanhaezebrouck ziet mogelijkheden voor blauw-zwart, al zal het volgens de analist wel op de juiste manier moeten aanpakken.

Liverpool gaf afgelopen weekend wel nog Manchester United een pak voor de broek. “Hoe United verdedigde, dat is Premier League onwaardig. Club heeft zeker kans”, stelt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. Hij ziet vooral één belangrijke voorwaarde: Club mag niet op achterstand komen.

Oppassen voor de ruimte achterin

De manier waarop Club Brugge verdedigt, kan namelijk ook risico's met zich meebrengen. “Zoals Club speelt, man op man achterin, daar weten sommige spelers van Liverpool wel raad mee. Isak bijvoorbeeld heeft niet liever dat er ruimte ligt en hij kan zwerven.”

Komt Liverpool op voorsprong, dan wordt de opdracht nog moeilijker. “Het is niet bang om heel laag te staan, geen ruimte weg te geven. In de box verdedigt het sterk én op de omschakeling, met Isak, is het zelf heel gevaarlijk.”

Liverpool heeft ook een zwakke plek

Toch ziet Vanhaezebrouck een duidelijk aanknopingspunt voor Club. “Maar als Club zelf eerst scoort, dan kan het winnen.” Liverpool is volgens hem namelijk niet onkwetsbaar wanneer het zelf de bal verliest.

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“Liverpool is kwetsbaar in de omschakeling. Achterin heeft het niet genoeg snelheid”, besluit Vanhaezebrouck. Club zal dus efficiënt moeten zijn en vooral de ruimtes achter de Liverpool-defensie proberen te benutten.