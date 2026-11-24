Romelu Lukaku heeft zijn afscheid bij de Rode Duivels nog niet helemaal verteerd. Dat blijkt uit een opvallende uitspraak van Radja Nainggolan, die naar eigen zeggen uitgebreid met zijn voormalige ploegmaat heeft gesproken.

In de podcast Ongefilterd vertelt Nainggolan dat Lukaku hem tijdens een telefoongesprek van een uur iets opvallends heeft toevertrouwd. “Hij zei tegen mij: ‘Radja, je mag enkel zeggen dat er een bommetje gaat ontploffen’.”

Problemen met iemand binnen de bond?

Wat Lukaku precies van plan is, weet Nainggolan naar eigen zeggen niet. Wel zou er intern iets zijn misgelopen tussen de spits en een bepaalde persoon. “Hij was een beetje bitter, gefrustreerd en teleurgesteld over veel zaken”, klinkt het.

De uitspraak zorgt meteen voor speculatie. Had Lukaku een probleem met bondscoach Mark van Bommel, of botste hij met iemand anders binnen de voetbalbond? Nainggolan geeft daarover voorlopig geen verdere duidelijkheid.

Mannaert begrijpt de kritiek niet

Vincent Mannaert, CEO van de voetbalbond, ontkent alvast dat de bond fouten heeft gemaakt in de behandeling van het dossier-Lukaku. “Ik begrijp niet waarom men dat beweert. De bond heeft Lukaku's dossier helemaal niet slecht aangepakt. Ik zie geen enkel gebrek aan respect tegenover Romelu.”

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Mannaert betreurt het afscheid van de topschutter wel. Volgens hem had Lukaku ook in de toekomst nog een belangrijke rol kunnen spelen bij de nationale ploeg. “Ik vind dat Romelu zowel op als naast het veld nog altijd een meerwaarde kan bieden. Het zal niet eenvoudig zijn om zo'n totaalpakket te vervangen.”