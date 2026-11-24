Liverpool-coach Andoni Iraola is op zijn hoede voor Club Brugge. Op de persconferentie daags voor de Champions League-wedstrijd op Jan Breydel liet de Spaanse trainer verstaan dat hij blauw-zwart al een tijdje volgt. De recente Europese successen van de Bruggelingen komen voor hem dan ook niet als een verrassing.

Club Brugge ontvangt woensdag om 21 uur de Engelse topclub in de vijfde speeldag van de League Phase. Blauw-zwart pakte eerder al negen op negen tegen Inter, Lens en PSV. Met die knappe resultaten heeft de Belgische vertegenwoordiger zich nadrukkelijk op de Europese kaart gezet. Iraola heeft dan ook veel respect voor wat de ploeg van Ivan Leko de voorbije weken heeft laten zien.

Iraola onder de indruk van Brugse speelstijl

"Ik wist dat Club Brugge een heel goede ploeg is. Dit wordt voor ons absoluut niet gemakkelijk. We zullen op ons beste niveau moeten presteren", waarschuwde de Spaanse trainer. Hij volgt de Bruggelingen naar eigen zeggen al een tijdje en heeft vooral oog voor de manier waarop ze proberen te voetballen.

"Het is een ploeg die aantrekkelijk en energiek voetbal brengt, met een agressieve pressing. Bovendien beschikken ze over spelers die individueel het verschil kunnen maken", analyseerde Iraola. Vooral de combinatie van intensiteit en individuele kwaliteit maakt Club volgens hem gevaarlijk.

De Liverpool-coach verwacht dat de aanvallende aanpak van blauw-zwart ook mogelijkheden zal bieden voor zijn eigen ploeg. "Dat zal onvermijdelijk ruimtes creëren. We zullen onze individuele duels moeten winnen", benadrukte hij. Liverpool zal dus niet alleen moeten proberen onder de Brugse druk uit te voetballen, maar moet ook vermijden dat de thuisploeg haar aanvallende kwaliteiten kan uitspelen.

Drukke week voor Liverpool

Voor Liverpool valt de verplaatsing naar Brugge midden in een bijzonder zware voetbalweek. Na de overtuigende 4-0-zege tegen Manchester United wacht woensdag de Europese opdracht op Jan Breydel. Zondag staat bovendien de beladen Merseyside-derby tegen Everton op het programma. Drie belangrijke wedstrijden op korte tijd dus.



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"Het zijn drie heel moeilijke wedstrijden", beseft Iraola. De Spaanse coach bevestigde dat hij in zijn offensieve compartiment opnieuw zal roteren. "Dat doe ik eigenlijk al sinds het begin van het seizoen. Verschillende spelers verdienen het om in de basis te staan."

Toch wil Iraola niet te ver vooruitkijken. Ondanks de derby tegen Everton die zondag op het programma staat, ligt de volledige focus eerst op Club Brugge. "Ik was heel tevreden na de wedstrijd tegen Manchester United, maar we zijn nu volledig geconcentreerd op Brugge."