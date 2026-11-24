Vincent Mannaert sprak maandagavond in Luik over Romelu Lukaku. De CEO van de Belgische voetbalbond sluit niet uit dat de spits ooit nog terugkeert bij de Rode Duivels.

De Rode Duivels komen pas in maart opnieuw samen, maar Vincent Mannaert is niet van plan om Romelu Lukaku intussen te benaderen en hem van gedachten te doen veranderen. Tijdens een bijeenkomst van de Business Club van RFC Luik ontkende de CEO van de Belgische voetbalbond dat hij naar Turkije was gereisd om met de aanvaller te spreken.

Of Lukaku definitief een punt heeft gezet achter zijn interlandcarrière, weet Mannaert zelf niet. "Ik ken Romelu goed genoeg om te weten dat je hem tijd moet geven. Dat moeten we respecteren. Zijn zijn afscheidwoorden definitief? Dat weet ik niet. Het is nog te vroeg", vertelde hij aan Le Soir.

Geen conflict met Van Bommel

De situatie verschilt volgens Mannaert van die rond Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid koppelde zijn terugkeer bij de nationale ploeg destijds aan het vertrek van Domenico Tedesco. Lukaku heeft geen vergelijkbare eis gesteld.

Mannaert wijst er ook op dat de spits ver van zijn twee kinderen woont, die bij Anderlecht voetballen. "Romelu Lukaku heeft niet gezegd dat er een probleem is met Van Bommel. Hij heeft gewoon gezegd: dit is mijn afscheid."

Mannaert steunt keuze voor De Ketelaere

De bondsbaas neemt het ook op voor de keuzes van bondscoach Mark van Bommel. Die gaf tegen Italië de voorkeur aan Charles De Ketelaere in de basiself. Enkele dagen eerder had Lukaku ervoor gekozen om in België te blijven, in plaats van mee te reizen met de groep, omdat hij nog niet helemaal fit was.



Lees ook... Wat weet Radja Nainggolan? "Lukaku gaat nog een bommetje doen ontploffen"›

"Hij koos voor Charles De Ketelaere en ik vind dat hij dat recht had. Zoals Romelu het recht heeft om zelf eender welke beslissing over zijn toekomst te nemen", aldus Mannaert.

Belgische voetbalbond wacht op initiatief van Lukaku

Mannaert had de topschutter aller tijden van de Rode Duivels liever nog aan boord gehouden. "Ja, ik betreur die beslissing, want ik vind dat hij nog altijd een meerwaarde heeft. Op het veld, maar ook daarnaast."

De CEO van de voetbalbond werd op de avond zelf op de hoogte gebracht van Lukaku's afscheid. Hij geeft toe dat hij die mogelijkheid al had zien aankomen. De voormalige Anderlecht-spits had eerder al meermaals gesproken over een mogelijk einde aan zijn internationale loopbaan, maar vertelde ook over zijn ambities richting het WK van 2030.

Mannaert wil de aanvaller nu zelf laten bepalen of en wanneer hij opnieuw communiceert. "Daarna is het aan hem om het initiatief te nemen. Forceren heeft geen zin. Romelu moet je niet onder druk zetten, je moet hem tijd geven. Uiteraard is dit anders dan bij een club. Daar zijn de spelers de volgende dag weer terug. Hier is de volgende interlandperiode pas in maart."