Zulte Waregem heeft nog een naam op de shortlist voor de opvolging van Michael Beale. Naast interimcoach Steve Colpaert is ook Johan Van Rumst in beeld om hoofdtrainer te worden bij Essevee, dat schrijft Het Nieuwsblad. De 48-jarige Waaslander is beschikbaar nadat hij eerder met Nicky Hayen naar het Engelse Burnley trok.

Ervaring bij Genk, Club Brugge en Monaco

Van Rumst heeft een behoorlijk indrukwekkend cv opgebouwd. Hij werkte bij KRC Genk als videoanalist en individuele coach, maakte deel uit van de technische staf van Philippe Clement tijdens de landstitel van 2019 en trok daarna mee naar Club Brugge. Daar was hij assistent tot begin 2022.

Vervolgens volgde een buitenlands avontuur bij AS Monaco, waar hij opnieuw met Clement samenwerkte. In januari 2025 keerde hij terug naar Genk, waar hij hoofdtrainer werd van Jong Genk in de Challenger Pro League. Een jaar later promoveerde hij naar de A-kern als assistent van Hayen.

Ook al ervaring als hoofdtrainer

Toen Hayen afgelopen zomer naar Burnley vertrok, koos Van Rumst ervoor om hem te volgen. Daarmee kwam hij opnieuw in een buitenlandse trainersstaf terecht. Na het ontslag van Hayen in oktober kwam ook dat Engelse avontuur ten einde.

Van Rumst is dus een kandidaat met ervaring op verschillende niveaus, zowel als assistent bij Belgische topclubs als in het buitenland en als hoofdtrainer in 1B.

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Zulte Waregem bekijkt naast Steve Colpaert dus meerdere mogelijkheden om de trainerspositie definitief in te vullen.