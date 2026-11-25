Jérémy Doku heeft dinsdagavond een indrukwekkende invalbeurt afgeleverd voor Manchester City tegen Napoli in de Champions League (2-2). De Rode Duivel was niet af te stoppen op links, bereidde de gelijkmaker van Ayyoub Bouaddi voor en bezorgde Leonardo Spinazzola een bijzonder lastige avond.

De trainer gaf dinsdagavond in het Champions League-duel tussen Manchester City en Napoli (2-2) aanvankelijk de voorkeur aan de Braziliaan Allan boven Jérémy Doku. Een opvallende keuze leek het.

De Rode Duivel viel in de 55e minuut in, luttele ogenblikken voordat Rasmus Højlund de Italianen op voorsprong zette. Vanaf zijn eerste acties bracht Doku snelheid en onvoorspelbaarheid op de linkerflank.

Hij legde de bal panklaar voor Ayyoub Bouaddi, die zo zijn eerste treffer als prof maakte. Daarna bleef de Belgische winger zijn rechtstreekse tegenstander opzoeken.

Doku zet de wedstrijd naar zijn hand

Leonardo Spinazzola had het in de slotfase bijzonder moeilijk met Doku. In amper 35 minuten slaagde de flankaanvaller van Manchester City in acht dribbels en raakte hij twaalf keer de bal in het strafschopgebied van Napoli.

Rayan Cherki, die vijf minuten voor tijd de 2-2 maakte, werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Toch gaf vooral de invalbeurt van Doku de aanval van City een compleet ander gezicht. Hieronder zie je de opvallendste acties uit zijn sterke prestatie.



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