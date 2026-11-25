De Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en FC Porto heeft dinsdagavond voor een bijzonder opmerkelijk moment gezorgd. In de slotfase gaf de doellijntechnologie plots een doelpunt aan, terwijl de bal helemaal niet over de lijn was geweest. Zelfs niet in de buurt. Het leidde tot enorme verwarring bij de spelers, supporters en scheidsrechter.

Feyenoord keek op dat moment tegen een 0-1-achterstand aan. FC Porto was al na twee minuten op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt van Oussama Targhalline. De Rotterdammers gingen daarna op zoek naar de gelijkmaker en kregen in de tweede helft verschillende mogelijkheden.

Doellijntechnologie gaat volledig in de fout

In de 88e minuut gebeurde het onwaarschijnlijke. Nacho Ferri kopte richting doel, waarna Porto-doelman Diogo Costa de bal tegen de paal werkte. Scheidsrechter Irfan Peljto kreeg echter een signaal op zijn horloge dat de bal volledig over de doellijn was gegaan. De Bosniër kende daarop een doelpunt toe.

The goal-line technology considered that this ball went in at the Feyenoord - Porto game tonight... It doesn't even touch the line basically 😂😂 The VAR then reverted the decision (obviously). https://t.co/be04NPMKAY — MatchIQ (@MatchIQOnline) November 24, 2026

Bij Feyenoord barstte het feest meteen los, terwijl de spelers van Porto vol ongeloof protesteerden. De televisiebeelden maakten echter snel duidelijk dat er helemaal geen sprake was van een geldig doelpunt. De bal had de paal geraakt, maar was niet over de lijn gegaan. De VAR moest uiteindelijk ingrijpen om de beslissing terug te draaien.

VAR voorkomt enorme blunder

De opmerkelijke situatie roept opnieuw vragen op over de betrouwbaarheid van de doellijntechnologie. Het systeem moet scheidsrechters normaal net helpen om met zekerheid vast te stellen of een bal volledig over de doellijn is geweest. Dit keer gaf het echter een foutief signaal, dat zonder tussenkomst van de VAR grote gevolgen had kunnen hebben.





Volgens Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst lag dat aan de temperatuur. "De doellijntechnologie werkte niet door de kou. Het was ook geen doelpunt. Dus dan moet je die kopbal ook niet goedkeuren", vertelde hij.

Voor Feyenoord eindigde de avond uiteindelijk in een nieuwe teleurstelling. Porto hield de 0-1-voorsprong vast en pakte drie belangrijke punten in de Champions League. De Rotterdammers blijven achter met amper drie punten uit vijf wedstrijden. Toch zal er na afloop vooral worden nagepraat over de bijzonder vreemde fout van de doellijntechnologie.