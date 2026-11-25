Raheem Sterling veroorzaakte in mei een ongeval met zijn Lamborghini nadat hij tijdens het rijden lachgas had ingeademd. De voormalige Engelse international, die momenteel zonder club zit, kreeg woensdag een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden.

Raheem Sterling zit zonder club sinds zijn vertrek bij Feyenoord afgelopen zomer. De voormalige flankaanvaller van Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal is woensdag in Engeland veroordeeld wegens gevaarlijk rijgedrag. Sterling kwam 82 keer uit voor Engeland en maakte daarin 20 doelpunten.

Lachgas achter het stuur van Lamborghini

De feiten dateren van 28 mei. Andere weggebruikers zagen hoe Sterling achter het stuur van zijn Lamborghini lachgas inhaleerde met behulp van een ballon.

Beelden van een dashcam tonen hoe hij tussen de rijstroken zigzagde. Daarna verliet hij de snelweg en raakte hij van de weg. Bij het ongeval vielen geen gewonden.

Twaalf maanden voorwaardelijk

Sterling bekende in september schuld voor gevaarlijk rijgedrag. Hij gaf ook toe dat hij zes cilinders met lachgas in zijn bezit had en weigerde een staal af te geven aan de politie.

De rechtbank van Basingstoke veroordeelde hem tot twaalf maanden cel met een uitstelperiode van achttien maanden, meldt persagentschap Reuters. De ex-international moet ook honderd uur gemeenschapsdienst uitvoeren en mag twee jaar lang niet rijden.





Raheem Sterling has been handed a 12-month prison sentence, suspended for 18 months, for dangerous driving. The judge described him as a man of good character, praising his exemplary conduct and successful football career, during which he was seen as a role model for young people. — Mukhtar (@I_amMukhtar) November 25, 2026