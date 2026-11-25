Christian Burgess begint het lange wachten in de ziekenboeg van KAA Gent stilaan beu te worden. Was de fel bekritiseerde actie van Lionel Messi een subtiel eerbetoon aan de Engelsman?

Lionel Messi kwam dit weekend op een weinig fraaie manier in het nieuws. De achtvoudige winnaar van de Gouden Bal raakte gefrustreerd na de 0-3-nederlaag van Inter Miami tegen Columbus Crew en liet zich verleiden tot een onsportieve actie.

Lionel Messi drilled Gonzalo Tapia in the head with this throw-in https://t.co/TEwPTFvMSK — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 22, 2026

Nadat hij Gonzalo Tapia al had geduwd, trapte Messi de bal bij een spelhervatting bewust vol in het gezicht van zijn tegenstander. Over een rode kaart leek weinig discussie mogelijk, maar de Argentijn kwam weg met slechts geel.

Burgess deed het Messi eerder al voor

Een fase die Christian Burgess ongetwijfeld met een glimlach zal hebben bekeken. De Engelse verdediger staat momenteel aan de kant bij KAA Gent en wordt daar gemist. In zijn periode bij Union SG maakte Burgey namelijk bijna exact dezelfde beweging.

Toen Tolu Arokodare hem op de zenuwen werkte, vlamde Burgess de bal recht in diens gezicht. Met één groot verschil: waar Messi enkel geel kreeg, moest Burgess wel meteen van het veld. Het blijft tot op vandaag de enige rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière - Messi staat al op vier.

Frustratie tijdens de Play-offs

De rode kaart van Burgess kwam er in een bijzonder nerveuze periode bij Union SG. De ploeg van Alexander Blessin verloor in de play-offs van het seizoen 2023/24 haar eerste vier wedstrijden en zag zo de landstitel door de vingers glippen. Een jaar later volgde voor Burgess alsnog de bekroning met de titel.