Een opmerkelijk moment na Santos-Grêmio in Brazilië. Francis Amuzu scoorde bij de 0-2-zege van Grêmio en probeerde na afloop het shirt van Neymar te bemachtigen. Terwijl de Braziliaanse vedette in discussie was, leek hij de ex-Anderlecht-speler compleet te negeren.

Grêmio, met Francis Amuzu in de rangen, heeft dinsdagavond met 0-2 gewonnen op het veld van het Santos van Neymar. De wedstrijd vond plaats op de 36e speeldag van de Braziliaanse competitie.

Amuzu stond aan de aftrap en zette zijn ploeg na een kwartier op voorsprong. De voormalige flankaanvaller van Anderlecht bleef de volledige wedstrijd op het veld. Na de rust verdubbelde Martin Braithwaite, ex-spits van FC Barcelona, de score.

Santos 0x1 Grêmio ⚽ Francis Amuzu 🥾 Carlos Vinícius 🏆 Brasileirão | 36ª rodada https://t.co/RFAZlVx92B — Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 24, 2026

Neymar zichtbaar gefrustreerd na nieuwe nederlaag

De nederlaag kwam hard aan bij Santos en Neymar. Tegen de nummer vijftien van het klassement liep de club opnieuw puntenverlies op. Santos staat negende en dreigt daardoor naast een ticket voor de Copa Libertadores te grijpen. De Copa Sudamericana lijkt voorlopig het hoogst haalbare.

Neymar was na het laatste fluitsignaal zichtbaar geïrriteerd. Hij weigerde zelfs enkele tegenstanders een hand te geven. Amuzu waagde intussen zijn kans: hij stapte naar de Braziliaan toe om hun shirts te ruilen.





Kreeg Amuzu uiteindelijk het shirt van Neymar?

Op de beelden is niet duidelijk of de 27-jarige Amuzu uiteindelijk zijn zin kreeg. Mogelijk volgde er later, in de spelerstunnel of richting de kleedkamers, alsnog een shirtwissel. De beelden van zijn poging zorgen in Brazilië alvast voor heel wat hilariteit.