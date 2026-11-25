Vincent Kompany zit met een serieus probleem bij Bayern München. De Belgische trainer moet woensdagavond in de Champions League tegen Lille verschillende belangrijke aanvallers missen. Maar uitgerekend een centrale verdediger heeft zich nu op opvallende wijze aangeboden als mogelijke oplossing.

Met Harry Kane en Michael Olise vallen twee absolute sterkhouders weg. Ook Serge Gnabry is niet beschikbaar, waardoor Kompany stevig moet puzzelen. De Bayern-trainer maakte tijdens zijn persconferentie duidelijk hoe groot de impact is. "Vorig seizoen maakten we ongeveer 180 doelpunten. Daarvan vallen er nu 130 weg", verklaarde hij.

Upamecano komt met verrassend voorstel

Opvallend genoeg kwam Dayot Upamecano met een wel heel bijzondere suggestie. De Franse verdediger herinnerde tijdens een gesprek met de pers aan zijn verleden als aanvaller. "Toen ik jong was, speelde ik in de spits en maakte ik veel doelpunten", vertelde hij met een glimlach, zo meldt Sky Sport. "Nu zijn het er wat minder. Jullie moeten aan de trainer vragen wie er in de spits zal spelen."

De uitspraken waren vooral humoristisch bedoeld, maar tonen ook aan hoe uitzonderlijk de situatie bij Bayern is. Upamecano probeerde de stemming erin te houden. "Het is een moeilijke periode, maar we zijn een ploeg en blijven samen. We hebben voldoende spelers met veel ervaring. We zijn er klaar voor", benadrukte hij.

Kompany houdt zijn plannen geheim

Of Kompany daadwerkelijk met een verrassende oplossing komt, blijft voorlopig afwachten. De Belgische coach wilde nog niet verklappen wie de afwezige Kane centraal in de aanval zal vervangen. "Ik heb al ideeën in mijn hoofd", liet hij weten. Tegelijk benadrukte hij dat zijn ploeg nog altijd voldoende kwaliteit heeft om wedstrijden te beslissen.



Bayern hoopt ondertussen dat spelers als Jamal Musiala, Luis Díaz en Serge Gnabry snel weer volledig inzetbaar zijn. Kompany wil de terugkerende spelers echter niet overhaasten. Tegen Lille zal hij het dus met de beschikbare krachten moeten doen. Of Upamecano zijn oude rol als doelpuntenmaker nog eens mag opnemen, lijkt vooral een grapje, maar de Fransman heeft zijn kandidatuur alvast op tafel gelegd.