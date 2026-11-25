RSC Anderlecht is in Griekenland aangekomen voor de Europa League-wedstrijd tegen OFI Kreta van donderdag. Door problemen met het luchtverkeer liep de delegatie vertraging op, waardoor Vitor Bruno het opvallend kort hield tijdens zijn persconferentie.

Vitor Bruno verscheen woensdag in Heraklion niet bepaald met een brede glimlach voor de pers. De trainer van RSC Anderlecht had volgens aanwezige collega's weinig tijd en geduld, nadat de paars-witte delegatie door verstoringen in het Griekse luchtverkeer later dan voorzien op Kreta was aangekomen.

De voorbije maanden stonden er al vaker spanningen op het gezicht van de Portugese coach. De kritiek vanuit de clubleiding en de nasleep van de wedstrijd in Brugge drukten hun stempel, ondanks de sterke resultaten die Anderlecht eerder boekte. Toch gaf Bruno nog een update over zijn selectie en over de opvallende aanwezigheid van Ilias Koutsoupias.

Coosemans en Sikan lijken inzetbaar

Bruno vertelde onder meer dat Colin Coosemans en Danylo Sikan met kleine fysieke problemen kampen. De voet van Coosemans zou zelfs "meer gezwollen zijn dan een tennisbal", terwijl Sikan geblesseerd terugkeerde na zijn interlandverplichtingen.

Beide spelers waren ook tegen OH Leuven niet helemaal fit, maar normaal gezien kunnen ze donderdag wel aantreden tegen OFI Kreta. Opvallend: Ilias Koutsoupias reisde wel mee naar Griekenland, hoewel hij niet speelgerechtigd is voor de Europese competitiefase van Anderlecht.

Koutsoupias kent OFI door en door

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Voor de Griekse middenvelder is het nochtans een bijzonder bezoek. Hij werd geboren in Heraklion, genoot zijn opleiding bij OFI Kreta en zijn jongere broer Fotis sloot zich afgelopen zomer aan bij de kern van de thuisploeg. "Hij kan met ons meetrainen. Zijn broer speelt bij OFI en zijn familie woont hier. Ilias kent de tegenstander dus goed en kan ons ook helpen zonder zelf te spelen", verklaarde Vitor Bruno over Koutsoupias.