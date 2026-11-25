Bayern München heeft woensdag een officiële verklaring naar buiten gebracht over Jamal Musiala. De Duitse topclub reageert daarmee op de geruchten en discussies die de voorbije dagen zijn ontstaan rond de gezondheid en toekomst van de 23-jarige middenvelder.

De onrust ontstond nadat verschillende Bayern-bestuurders zich hadden uitgesproken over de situatie van Musiala. Onder meer Karl-Heinz Rummenigge opperde dat zijn contract mogelijk herbekeken moest worden als zijn gezondheidsproblemen een blijvende invloed zouden hebben op zijn prestaties. Die uitspraken zorgden voor heel wat kritiek.

Bayern komt met belangrijke verduidelijking

Op de officiële clubwebsite bevestigt Bayern München dat dinsdag een constructief gesprek heeft plaatsgevonden met het management van Musiala. Samen met zijn makelaarskantoor 11WINS wil de club ook duidelijkheid scheppen over het moment waarop zijn neurologische klachten voor het eerst opdoken.

Volgens de verklaring werd Musiala op 22 april 2025 voor het eerst onderzocht wegens symptomen die lijken op zogenoemde absences, korte momenten van afwezigheid. Dat gebeurde volgens Bayern onmiddellijk nadat de eerste klachten waren opgetreden en in overleg met de medische staf. Opvallend is dat Musiala zijn contract al in februari 2025 had verlengd, ruim twee maanden vóór die eerste symptomen.

Gezondheid van Musiala krijgt absolute prioriteit

Bayern benadrukt daarnaast dat de gezondheid van Musiala boven alles staat. De Duitse international kan volgens de club rekenen op volledige steun tijdens zijn verdere herstel. Daarmee proberen beide partijen de aandacht opnieuw te verleggen naar het welzijn van de speler, na de discussie over zijn toekomst en financiële voorwaarden.

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De club en het management hebben afgesproken om hun gesprekken op een vertrouwelijke en constructieve manier voort te zetten. Met de gezamenlijke verklaring hopen Bayern en zijn entourage alvast duidelijkheid te scheppen na enkele bijzonder woelige dagen.