Ayoub Oulad Ali heeft een geslaagde testperiode van twee weken bij Paris Saint-Germain achter de rug. De Parijzenaars willen hem opnieuw aan het werk zien, terwijl ook twee Spaanse clubs en een Belgische topclub belangstelling tonen.

Ayoub Oulad Ali, die zijn opleiding genoot bij de elitewerking van de ACFF en daarna bij Dender terechtkwam, heeft zich in de kijker gespeeld bij Paris Saint-Germain. Tijdens een testperiode van twee weken liet de jonge Belg een sterke indruk na bij de staf van de Franse topclub.

Oulad Ali kan zowel centraal achterin als op het verdedigende middenveld uit de voeten. Die veelzijdigheid viel duidelijk in de smaak in Parijs: PSG overweegt om hem binnen ongeveer een maand opnieuw uit te nodigen voor een test.

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Spaanse interesse en Belgische optie

De Franse grootmacht wil zijn evaluatie dus verderzetten, al heeft de jonge speler intussen ook andere interessante pistes op tafel liggen. Oulad Ali verblijft momenteel in Spanje, het land waarvan zijn familie de nationaliteit heeft.



Daar staan bezoeken en gesprekken met twee grote Spaanse clubs op het programma. Ook vanuit België is er beweging. Een vooraanstaande club heeft zijn interesse kenbaar gemaakt, waardoor de verdediger of verdedigende middenvelder meerdere mogelijkheden kan afwegen.

Sportief project geeft de doorslag

De speler en zijn familie willen vooral kiezen voor een omgeving die zijn verdere ontwikkeling het best kan ondersteunen. De kwaliteit van het sportieve project en de kansen op speelminuten zullen daarbij zwaarder wegen dan de naam van een club. Een Belgische overstap kan Oulad Ali op korte termijn een kans bieden op het hoogste nationale niveau. PSG en de twee Spaanse clubs blijven evenwel nadrukkelijk in beeld.