Sporting Charleroi heeft een belangrijke overwinning geboekt naast het veld. De Henegouwers kregen dinsdagavond uitstekend nieuws over eerste doelman Mohamed Koné. Die riskeerde een schorsing van maar liefst drie wedstrijden na zijn rode kaart tegen STVV, maar ontsnapt voorlopig aan een bijkomende straf.

Koné werd afgelopen zaterdag in de slotfase van het 2-2-gelijkspel tegen Sint-Truiden van het veld gestuurd. De uitsluiting kreeg nog een vervelend staartje, want de doelman moest zich voor het Disciplinair Comité verantwoorden. Het bondsparket wilde hem stevig aanpakken.

Charleroi haalt zijn slag thuis

Het bondsparket eiste één speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro. Daarbovenop wilde het ook twee voorwaardelijke speeldagen schorsing activeren. Die straf dateerde nog van de incidenten tijdens de wedstrijd tegen Standard aan het einde van vorig seizoen.

Charleroi verdedigde zijn doelman met verschillende argumenten. De club wees onder meer op het scheidsrechtersverslag, waarin de tussenkomst van Koné niet als roekeloos of gevaarlijk werd omschreven. Ook zijn voorbeeldige houding na de rode kaart en het feit dat de betrokken STVV-speler geen verzorging nodig had, speelden een rol in de verdediging.

Koné mogelijk gewoon inzetbaar tegen Beveren

Het Disciplinair Comité volgde uiteindelijk de redenering van Charleroi. De rode kaart tijdens de wedstrijd werd als voldoende bestraffing beschouwd. Daardoor krijgt Koné voorlopig geen bijkomende schorsing opgelegd, tot grote opluchting van de Zebra's.



Helemaal definitief is de zaak wel nog niet. Het bondsparket kan namelijk beroep aantekenen tegen de uitspraak. Gebeurt dat niet, dan kan trainer Mario Kohnen zaterdag gewoon rekenen op zijn vaste doelman voor de thuiswedstrijd tegen SK Beveren. Een enorme opsteker voor Charleroi, dat even drie wedstrijden zonder Koné dreigde te moeten afwerken.