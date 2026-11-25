Aaron Leya Iseka staat donderdag voor een bijzondere ontmoeting. De jongere broer van Michy Batshuayi neemt het met OFI Kreta op tegen Anderlecht, de club waar zijn profcarrière begon. In aanloop naar die Europese wedstrijd blikt de Belgische spits terug op zijn bewogen loopbaan, met een opvallende anekdote over Rudi Garcia.

Leya Iseka werd bij Anderlecht beschouwd als een groot talent, maar een definitieve doorbraak bleef uit. Daarna volgden avonturen bij verschillende buitenlandse clubs. Een van zijn eerste haltes was Olympique Marseille, waar zijn broer Michy kort daarvoor was vertrokken. De jonge aanvaller kwam er terecht in een kleedkamer met bekende namen als Dimitri Payet, Bafétimbi Gomis en Patrice Evra.

Rudi Garcia liet Leya Iseka gewoon achter

Bij Marseille werkte Leya Iseka samen met Rudi Garcia, die later bondscoach van België zou worden. In Het Nieuwsblad vertelt de aanvaller hoe hij op een dag een bijzonder pijnlijke vergissing maakte. Hij stond helemaal alleen op de luchthaven van Marseille, terwijl zijn ploegmaats nergens te bespeuren waren. "Ik dacht bij mezelf: 'Waar blijft iedereen?' Pas na verloop van tijd realiseerde ik me dat deze verplaatsing niet met het vliegtuig werd gemaakt, maar met de bus."

Toen het besef doordrong, probeerde Leya Iseka zijn trainer nog te bereiken. "Ik belde in allerijl naar Rudi Garcia en smeekte hem om op mij te wachten. Hij zei dat het een goeie les voor mij zou zijn, maar dat wachten onmogelijk was." Garcia liet zich niet overtuigen en de aanvaller moest achterblijven. Achteraf gaf Leya Iseka zijn trainer gelijk. "En toegegeven: ik heb nadien nooit nog een afspraak gemist. Ik heb later aan Garcia nog laten weten dat hij gelijk had."

Bewogen carrière brengt Leya Iseka opnieuw bij Anderlecht

De vergeten afspraak was lang niet de enige bijzondere ervaring in zijn carrière. Leya Iseka maakte ook buiten het voetbalbijzonder moeilijke momenten mee. "Er gebeurt van alles in een carrière. In Turkije vluchtte ik ooit voor die vreselijke aardbeving en vijf dagen nadat ik in Israël zat, brak de oorlog uit. Ik was snel weer thuis", vertelt hij. Het zijn gebeurtenissen die een veel grotere impact hadden dan een gemiste wedstrijd.

Ondertussen heeft de 29-jarige spits in Griekenland een nieuw hoofdstuk aan zijn carrière toegevoegd. Bij OFI Kreta heeft hij opnieuw zijn plaats gevonden, na een loopbaan die hem langs verschillende landen en competities bracht.





Donderdag wacht nu een bijzondere Europese ontmoeting met Anderlecht. Voor Leya Iseka is het een terugkeer naar de club waar zijn voetbalavontuur op het hoogste niveau begon. Zijn carrière verliep misschien niet zoals aanvankelijk verwacht, maar aan verhalen heeft de broer van Batshuayi alvast geen gebrek.