Carlos Forbs maakt dit seizoen bijzonder veel indruk bij Club Brugge. De Portugese aanvaller heeft zich in de kijker gespeeld van verschillende Europese topclubs en wordt steeds nadrukkelijker aan een transfer gelinkt. Zelf heeft hij alvast een duidelijke droom voor zijn verdere carrière.

De 22-jarige flankaanvaller voelt zich uitstekend bij blauw-zwart, maar beseft dat er in het voetbal snel veel kan veranderen. Onder meer Bayern München, FC Barcelona en AC Milan worden genoemd als geïnteresseerde clubs. Toch lijkt Forbs voorlopig niet bezig met een vertrek uit Brugge.

Forbs onthult zijn absolute droomclub

In een uitgebreid interview met Het Nieuwsblad kreeg Forbs de vraag bij welke club hij zonder twijfelen een contract zou ondertekenen. Zijn antwoord was bijzonder duidelijk. "Real Madrid. Dat is de droom", verklaarde de Portugees.

Forbs gaf ook toe dat hij zichzelf niet zijn hele carrière bij Club Brugge ziet blijven. Een langdurig verblijf zoals dat van Hans Vanaken lijkt hem niet meteen iets. "Nee. Na mijn carrière kan ik probleemloos weer in België komen wonen. Maar zo lang bij één club? Dat zie ik niet gebeuren."

Club Brugge krijgt wel veel lof

Ook een terugkeer naar Manchester City sluit Forbs niet uit. De aanvaller speelde jarenlang in de jeugdopleiding van de Engelse grootmacht. "Ik sluit niks uit, City is geen afgesloten hoofdstuk. Maar daar ben ik nu niet mee bezig. Echt", benadrukte hij.

Lees ook... Jan Breydel krijgt opvallend veel bezoek uit Liverpool: dat belooft›

Voorlopig voelt Forbs zich bijzonder gelukkig in Brugge. Hij vertelde zelfs dat hij bij blauw-zwart meer liefde en waardering krijgt dan bij zijn vorige clubs. Over een mogelijke transfer volgende zomer wil hij dan ook nog geen uitspraken doen. De Portugees geniet van zijn huidige situatie, al is duidelijk dat zijn ambities verder reiken dan het Belgische voetbal.