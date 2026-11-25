Club Brugge houdt zijn volledige recordwinst van 44,1 miljoen euro in eigen beheer en keert geen dividenden uit aan de aandeelhouders. Blauw-Zwart wil 50 miljoen euro uit de reserves vrijmaken voor de bouw van het nieuwe stadion, dat mogelijk bij de start van het seizoen 2029-2030 de deuren opent.

Club Brugge heeft het boekjaar 2025-2026 opnieuw met mooie cijfers afgesloten. Voor Blauw-Zwart was het al het twaalfde opeenvolgende winstgevende seizoen, met een nieuw financieel record als resultaat: een nettowinst van 44,1 miljoen euro.

Die sterke cijfers zijn in grote mate te danken aan de transferpolitiek en de Champions League-campagne. De Bruggelingen boekten 96 miljoen euro aan meerwaarden op transfers, terwijl de inkomsten uit mediarechten voor het kampioenenbal opliepen tot 48,8 miljoen euro. Samen zijn die twee posten goed voor bijna drie kwart van de jaarlijkse omzet.

Geen dividenden, wel investeren in stadion

De recordwinst wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders. Volgens Het Laatste Nieuws blijft de volledige som van 44,1 miljoen euro in de club. Club Brugge wil dat kapitaal gebruiken als onderdeel van de financiering voor het nieuwe stadion.

Blauw-Zwart zou 50 miljoen euro uit de eigen reserves halen voor het project. De totale bouwkost wordt geraamd op ongeveer 200 miljoen euro.

Opening geviseerd voor seizoen 2029-2030



Club Brugge wil het stadionproject volledig zonder overheidssteun realiseren. Naast de eigen inbreng van 50 miljoen euro zou de club een banklening van 150 miljoen euro aangaan om het resterende bedrag te dekken. Volgens HLN moet die financiering uiterlijk op 31 december rond zijn. Als de planning wordt gehaald, kan Club Brugge zijn nieuwe thuishaven bij de start van het seizoen 2029-2030 in gebruik nemen.