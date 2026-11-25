Club Brugge ontvangt woensdagavond Liverpool in de Champions League, maar de Engelse topclub heeft alvast een eerste tik gekregen. Enkele uren voor de grote affiche in het Jan Breydelstadion namen de U19-ploegen van beide clubs het tegen elkaar op in de UEFA Youth League. Club NXT trok na een bijzonder spectaculaire wedstrijd met 4-3 aan het langste eind.

De Brugse jongeren begonnen uitstekend en kwamen na twaalf minuten op voorsprong via Jakke Van Britsom. Liverpool reageerde met de gelijkmaker van Joshua Sonni-Lambie, maar Van Britsom bracht blauw-zwart vanop de strafschopstip opnieuw op voorsprong. Lang konden de Bruggelingen daar niet van genieten, want Will Wright maakte er amper twee minuten later alweer 2-2 van.

Club NXT slaat na rust opnieuw toe

Na de pauze nam Club NXT opnieuw het initiatief. Godfried Penka zorgde in de 55e minuut voor de 3-2, nadat Tian Nai Koren hem had bediend. Liverpool moest daardoor voor de derde keer in de wedstrijd achtervolgen.

Nog geen tien minuten later volgde een nieuwe opsteker voor de thuisploeg. Koren, die eerder al twee doelpunten had voorbereid, nam nu zelf de vierde Brugse treffer voor zijn rekening. Op aangeven van Mohamed Galal Elbay maakte hij er 4-2 van.

Liverpool zorgt nog voor spannend slot

Club NXT leek de overwinning stevig in handen te hebben, maar in de absolute slotfase werd het toch nog bibberen. Liverpool kreeg in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd een strafschop. Wright zette die om en bracht de bezoekers terug tot 4-3. Verder kwamen de Engelsen niet meer.

Zo boeken de Brugse beloften een knappe overwinning tegen een Liverpool-ploeg die in de eerste vier wedstrijden van de Youth League nog ongeslagen was. Club NXT telt nu tien punten na vijf speeldagen en doet daarmee een uitstekende zaak.



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Op deze manier zijn ze al zeker van de volgende ronde. Bovendien hebben de jongeren het goede voorbeeld gegeven aan de A-ploeg, die woensdagavond om 21 uur hetzelfde kunstje hoopt te herhalen.