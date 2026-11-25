KAA Gent gaat op speeldag 4 van de Conference League op zoek naar een nieuwe driepunter om zo weer wat steviger in de top-24 terecht te komen. En dus staat er toch wel wat druk op de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado na het puntenverlies in Finland tegen KUPS.

"Als speler wil je elke wedstrijd spelen, maar we hebben een heel sterke ploeg. Je moet gewoon klaar zijn voor als je kans komt", aldus Leonardo Lopes Da Silva. "Mijn kans is nu gekomen, dus ik voel me klaar om die kans te nemen."

"Het is een goede zaak dat ik op het middenveld kan spelen. In het verleden heb ik al op andere plaatsen gespeeld en dat doe ik altijd, maar ik speel natuurlijk liefst op het middenveld", aldus de speler op de persconferentie woensdagnamiddag.

27-jarige Leonardo Da Silva Lopes is al een van de ervaren spelers op het veld bij KAA Gent

"Ik ben amper 27 en ik ben al bij de meest ervaren spelers in het team. Dus ik moet mijn teamgenoten ook helpen naast het veld, op de manier waarop ik het kan. Als ik iets zie, dan ga ik mensen wel aanspreken op wat beter kan."

"We hebben een goede relatie met de middenvelders en we willen elkaar beter maken. Op die manier kunnen we competitief zijn en blijven. Rode Ster Belgrado is een goede ploeg, dus we gaan hen respecteren. We gaan naar de match met veel vertrouwen en geloven erin dat we kunnen winnen."

Rik De Mil wil mooie dingen laten zien tegen Rode Ster Belgrado

"Je moet je kansen nemen als je in het team kan raken en er dan ook het beste van maken", besloot de middenvelder naast Rik De Mil. Over naar de coach dan, die aangaf nu ook nog eens Benes te moeten gaan missen.



Lees ook... Rik De Mil meldt stevige tegenvaller bij Gent vlak voor Europese kraker›

"We hebben ons misschien een beetje miskeken op de naam Braga, want ik zet er Rode Ster Belgrado echt wel naast. Het is een heel matuur team, met heel wat jonge spelers die heel wat talent bezitten. Ze staan los op kop in hun competitie en hebben ervaring in de Champions League."

"Het is aan ons om er in de thuiswedstrijden zeker te gaan staan. Tot op heden is het nog geen match die we absoluut moeten winnen, maar we willen de twee punten die we lieten liggen in Finland goedmaken en dan moeten we winnen van Rode Ster Belgrado."

"Er is geloof in de groep, ook al was het de voorbije weken wat moeizamer. Los van de blessures is het iets dat in een seizoen wel eens voorkomt en waar je jezelf door moet trekken. We moeten in zo'n tijden nog meer de basisdingen goed uitvoeren."