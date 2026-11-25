Dolle Champions League-avond: Club Brugge nu op deze plaats na 25 doelpunten
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Liefst negen wedstrijden stonden/staan er op het programma op woensdagavond in de League Phase van de Champions League. Club Brugge speelde tegen Liverpool, maar er waren natuurlijk nog veel andere leuke affiches. We lijsten het graag allemaal even voor u op, zodat u mee bent met wat er allemaal gebeurd is.
Dolle Champions League-avond: Club Brugge nu op deze plaats na 25 doelpunten
Alle laatavondwedstrijden zijn ondertussen ook achter de rug en in totaal kregen we op woensdag 25 doelpunten voor de kiezen. Club Brugge is door de eigen nederlaag tegen Liverpool en door een aantal andere resultaten gezakt naar de dertiende plaats in de League Phase-ranking.
Het nummer acht heeft momenteel tien punten, het nummer 25 telt vijf punten. Sorloth en Alvarez zorgden voor een snelle zege voor Atlético Madrid, Lille wist Bayern München verrassend te verslaan en ook Internazionale won. Sporting CP en Manchester United speelden 2-2 gelijk, wat ook de eindstand was in PSG - AS Roma.
Senne Lammens van held naar antiheld in twee minuten
Manchester United wilde de kommer en kwel uit de Premier League een beetje proberen te vergeten door in de League Phase van de Champions League een overwinning te pakken tegen Sporting Clube de Portugal uit Lissabon.
Makkelijk zou dat niet worden voor het team dat diep in de penarie zit momenteel. Aan Senne Lammens om zich dan maar te bewijzen? Op het halfuur leek dat te lukken, toen de Rode Duivel een strafschop wist te pareren. Een dikke minuut later ging hij echter in de fout, waardoor er een strafschop viel en het alsnog doelpunt was voor de Portugezen.
Van held naar antiheld in één minuut! ❌🦸 https://t.co/GFYEEK2HgL— Play Sports (@playsports) November 25, 2026
Liefst negen wedstrijden stonden/staan er op het programma op woensdagavond in de League Phase van de Champions League. Club Brugge speelde tegen Liverpool, maar er waren natuurlijk nog veel andere leuke affiches. We lijsten het graag allemaal even voor u op, zodat u mee bent met wat er allemaal gebeurd is.
Slavia Praag - Villarreal 0-1
Villarreal wilde op bezoek bij Slavia Praag nog eens uitpakken met een overwinning om de kansen op de top-24 gaaf te houden. De thuisploeg uit Tsjechië had vooraf amper 1 op 12 gepakt, maar ook de Spanjaarden hadden maar 3 op 12.
En dus was het alle hens aan dek voor beide ploegen. Uiteindelijk zou het een ex-Bruggeling zijn die het verschil zou gaan maken. Op het uur scoorde Tajon Buchanan het enige doelpunt in de wedstrijd tussen beide ploegen.
Villarreal heeft zo 6 op 15 en speelt opnieuw mee voor de prijzen. Voorlopig staan ze opnieuw in de top-24. Voor Slavia Praag is het na 1 op 15 stilaan over en sluiten, want de resterende drie wedstrijden ogen ook niet makkelijk.
Sabah FC - Barcelona 1-4
Over naar FC Barcelona dan, dat op bezoek bij Sabah FC ook geen enkele keuze had en moest winnen van Sabah FC. Dat team had enkel nog maar kunnen winnen van ... Slavia Praag en leek voor de rest dus ook een vogel voor de kat in deze League Phase.
Gordon scoorde op het halfuur de 0-1, zag daarna een doelpunt afgekeurd worden en maakte er kort na de rust alsnog 0-2 van voor de Catalanen. Adeyemi en Gabriel Jesus deden nog voor het uur de boeken helemaal dicht, de eerredder van de thuisploeg was niet meer dan een doekje voor het bloeden in Bakoe.
|25/11/2026 18:45
|Sabah - Barcelona
|1-4
|25/11/2026 18:45
|Slavia Praag - Villarreal
|0-1
|25/11/2026 21:00
|Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
|0-1
|25/11/2026 21:00
|Lille OSC - Bayern München
|2-1
|25/11/2026 21:00
|Club Brugge - Liverpool FC
|0-3
|25/11/2026 21:00
|Sporting Lissabon - Manchester United
|2-2
|25/11/2026 21:00
|Atlético Madrid - Viking FK
|2-0
|25/11/2026 21:00
|Inter Milaan - VFB Stuttgart
|2-0
|25/11/2026 21:00
|PSG - AS Roma
|2-2
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