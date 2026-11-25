Dolle Champions League-avond: Club Brugge nu op deze plaats na 25 doelpunten

Liefst negen wedstrijden stonden/staan er op het programma op woensdagavond in de League Phase van de Champions League. Club Brugge speelde tegen Liverpool, maar er waren natuurlijk nog veel andere leuke affiches. We lijsten het graag allemaal even voor u op, zodat u mee bent met wat er allemaal gebeurd is.