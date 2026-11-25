Casper Nielsen werkt stilaan toe naar zijn comeback, al komt de wedstrijd tegen Club Brugge zondag nog te vroeg voor de Deense offensieve middenvelder. Zodra hij opnieuw aanspraak maakt op een basisplaats bij Standard, lijkt één speler het meest kwetsbaar.

Casper Nielsen staat dicht bij zijn terugkeer bij Standard. De Deense middenvelder liep half oktober een scheur in de kuit op en stond daardoor ongeveer zes weken aan de kant. Vorige week hervatte hij individueel de trainingen, terwijl hij in de aanloop naar de thuismatch tegen Club Brugge ook alweer een deel van de groepstrainingen afwerkte.

Voor het duel met zijn ex-club komt Nielsen wellicht nog te vroeg. Vincent Euvrard zal dat normaal gezien vrijdag bevestigen op zijn persconferentie. De Deen heeft pas net opnieuw met de groep getraind en mist vanzelfsprekend nog wedstrijdritme.

Comeback mogelijk in de Beker van België

Een selectie voor de bekermatch tegen RAAL behoort tot de mogelijkheden, al lijkt een terugkeer na de winterstop waarschijnlijker. Standard trekt tijdens die onderbreking op stage naar Spanje, waar Nielsen verder aan zijn fysieke paraatheid kan werken.

Wanneer de 31-jarige middenvelder opnieuw klaar is voor een basisplaats, wacht Euvrard wel een keuze op het middenveld. De voorbije weken hebben meerdere spelers zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld.

Rayan Touzghar lijkt het grootste slachtoffer

Ryan Fosso maakte een sterke indruk tegen Beveren en Lommel en heeft punten gescoord bij zijn coach. Alexis Trouillet lijkt dan weer stevig verankerd in de ploeg. Rayan Touzghar startte eveneens vaak sinds het begin van het seizoen, maar brengt de jongste wedstrijden minder dan zijn twee ploegmaats.





Daardoor lijkt Touzghar de meest logische kandidaat om plaats te ruimen zodra Nielsen opnieuw fit is. Een middenveld met Fosso, Trouillet en Nielsen zou Standard een duidelijke nummer zes geven, met Trouillet iets hoger op het veld en Nielsen in zijn vertrouwde aanvallende rol.

De basiself van Euvrard krijgt aan de Maas steeds meer vorm. De invulling van het middenveld blijft een van de laatste grote knopen die de trainer nog moet doorhakken.