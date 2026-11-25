Freddie Potts heeft zich ondertussen helemaal thuis gevoeld bij Club Brugge, maar zijn overstap naar België was allesbehalve vanzelfsprekend. De 23-jarige Engelsman liet afgelopen zomer West Ham United achter zich, de club waar hij vrijwel zijn hele leven doorbracht. In een openhartig interview vertelt de middenvelder nu hoeveel moeite hij had met die beslissing.

De band tussen Potts en West Ham gaat bijzonder diep. Hij sloot zich op zesjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding, terwijl zijn vader Steve liefst 506 wedstrijden voor de Londense club speelde. Ook zijn broer Dan doorliep er de jeugdopleiding. Zijn vader maakt bovendien nog altijd deel uit van de technische staf. Voor Potts betekende een vertrek dus veel meer dan zomaar veranderen van werkgever.

Potts moest moeilijke beslissing nemen

In een uitgebreid interview met The Guardian blikt Potts terug op zijn afscheid. "Ik ga er niet omheen draaien: het was heel moeilijk. West Ham is mijn hele leven mijn club geweest. Ik draag West Ham nog altijd een warm hart toe", vertelt hij. Toch besefte de middenvelder dat hij aan zijn eigen toekomst moest denken. "Ik moest rekening houden met wat het beste was voor mijn carrière en ik geniet enorm bij Club Brugge."

Bij West Ham was zijn situatie steeds moeilijker geworden. Onder trainer Nuno Espírito Santo kreeg hij almaar minder speelminuten en verdween hij uiteindelijk uit de basisploeg. Club Brugge bood hem de mogelijkheid om opnieuw belangrijk te worden en bovendien Champions League te spelen. Vooral de ambitie van blauw-zwart om jonge spelers beter te maken, overtuigde Potts. Zijn afscheid deed pijn, maar sportief bleek de overstap voorlopig een goede keuze.

Leko zorgt meteen voor grote verrassing

Ook het leven in België vroeg aanvankelijk de nodige aanpassing. "Ik ga niet liegen, in het begin vond ik het moeilijk. Het is compleet anders wanneer je naar een ander land verhuist", geeft Potts toe. Inmiddels voelt hij zich veel comfortabeler in Brugge. Toch was er nog iets dat hem bijzonder verraste: de trainingen onder Ivan Leko. Ondanks zijn verleden in Engeland had hij de fysieke belasting bij Club Brugge onderschat.

"Vanaf het eerste moment was ik echt verrast door hoe hard iedereen werkt tijdens de trainingen", vertelt Potts. Volgens de Engelsman wordt van iedere speler verwacht dat hij dagelijks alles geeft, zonder te klagen. Die mentaliteit bevalt hem ondertussen uitstekend.



Lees ook... Jan Breydel krijgt opvallend veel bezoek uit Liverpool: dat belooft›

De middenvelder kijkt dan ook met veel tevredenheid terug op zijn eerste maanden in België. Met de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool wacht hem bovendien een bijzonder duel tegen een oude bekende uit het Engelse voetbal. Potts heeft zijn vertrouwde omgeving achtergelaten, maar lijkt bij Club Brugge precies de uitdaging gevonden te hebben die hij zocht.