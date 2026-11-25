De voorzitter van Galatasaray heeft uitgehaald nadat de Turkse topclub naar eigen zeggen door de Israëlische regering werd aangegeven bij de UEFA. Aanleiding zijn de pro-Palestijnse spandoeken die supporters van de club tijdens Europese wedstrijden in het stadion ontrolden. Volgens voorzitter Dursun Özbek gaat het niet om een politieke boodschap, maar om een kwestie van menselijkheid en geweten.

De kwestie kwam aan het licht in aanloop naar het Champions League-duel tegen Aston Villa. In het stadion van Galatasaray waren verschillende boodschappen over Gaza en Palestina te zien. Zo stond er onder meer 'Never forget Gaza, no silence for genocide' op een spandoek. Een ander doek omschreef Gaza als de waardigheid, eer en trots van de mensheid. Achter een van de doelen verscheen ook de boodschap 'Free Palestine'.

Volgens Özbek heeft de club inmiddels vernomen dat de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hierover een klacht heeft ingediend bij de Europese voetbalbond. De voorzitter reageerde daarover in een verklaring aan het Turkse medium HT Spor. Die uitspraken werden ook geverifieerd door The Athletic.

Özbek: "Dit is geen politieke houding"

"Wij hebben vernomen dat de regering-Netanyahu een klacht tegen onze club heeft ingediend bij de UEFA, waarbij verwezen wordt naar de spandoeken die onze supporters hebben getoond ter ondersteuning van het Palestijnse volk", verklaarde Özbek.

De voorzitter maakte vervolgens duidelijk dat Galatasaray niet van plan is om afstand te nemen van die boodschappen. "Als Turkse natie zullen we, net zoals we dat doorheen onze geschiedenis hebben gedaan, de onderdrukten blijven steunen en niet zwijgen tegenover het lijden van het Palestijnse volk."

"Zoals blijkt uit de collectieve stem van het geweten die wereldwijd opklinkt tegen de vervolging van de Palestijnen, gaat het hier niet om een politieke houding, maar om menselijkheid en geweten", vervolgde Özbek. Hij hoopt dan ook dat de UEFA geen gevolg geeft aan de klacht.





"De manier om het voetbal vrij te houden van politiek is niet door uitingen van menselijkheid en geweten te bestraffen. Het gaat erom te voorkomen dat voetbal het slachtoffer wordt van politieke druk", aldus de voorzitter van Galatasaray.

UEFA ziet geen reden voor sancties

De UEFA wilde niet bevestigen of ze daadwerkelijk een officiële klacht van de Israëlische regering heeft ontvangen. De Europese voetbalbond verduidelijkte wel dat het tonen van Palestijnse vlaggen en afbeeldingen tijdens haar competities niet als provocerend wordt beschouwd. Er volgen bijgevolg geen disciplinaire maatregelen voor dergelijke boodschappen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Galatasaray-supporters zich tijdens Europese wedstrijden uitspreken over de situatie in Gaza. Ook tijdens eerdere Champions League-avonden verschenen er spandoeken met boodschappen als 'Humanity lost its conscience in Gaza'. Het officiële communicatiekanaal van de club deelde in het verleden eveneens beelden van die acties.

De kwestie past bovendien in de bijzonder gespannen diplomatieke verhoudingen tussen Turkije en Israël. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Israël eerder een 'terreurstaat' genoemd en premier Netanyahu met Adolf Hitler vergeleken. Netanyahu noemde Erdogan op zijn beurt een 'antisemitische dictator'. Ook vanuit de Israëlische regering kwamen al beschuldigingen aan het adres van Turkije over vermeende steun aan terrorisme.