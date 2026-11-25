Geoffry Hairemans heeft zijn vertrek bij Antwerp nog niet helemaal verwerkt. De middenvelder verruilde de Great Old begin september voor Sporting Hasselt, maar die beslissing viel hem bijzonder zwaar. Hij vertelde openhartig over zijn afscheid van de club die hem zo nauw aan het hart ligt.

Hairemans moest de voorbije periode steeds meer rekening houden met zijn fysieke beperkingen. Vooral zijn knieproblemen speelden een belangrijke rol in zijn beslissing om een stap terug te zetten. Dat hij daardoor afscheid moest nemen van Antwerp, maakte het voor hem extra moeilijk.

"Het is de club van mijn hart. Als kind was ik supporter en ik wou dat alles wat ik daar deed mooi en prachtig zou zijn. Dat heeft altijd iets extra speciaals", vertelt Hairemans bij DAZN. Zijn band met Antwerp gaat dan ook veel verder dan alleen het sportieve.

MVP | Geoffke Deurne-Noord blikt terug op zijn afscheid bij Royal Antwerp FC. 😪👋 https://t.co/8OVzW5X9bY — DAZN België (@DAZN_BENL) November 25, 2026

Vooral de manier waarop zijn avontuur eindigde, blijft moeilijk. "Het feit dat je daar moet vertrekken omdat je het gevoel hebt dat je het lichamelijk, met de knie, niet meer aankunt en moet kiezen om iets lager te gaan voetballen. Dat was voor mij het pijnlijkste. Het gevoel hebben dat het moeilijk wordt", geeft hij eerlijk toe.

Afscheid bij Antwerp ligt nog gevoelig

Opvallend genoeg is Hairemans sinds zijn vertrek nog niet teruggekeerd om de vernieuwde tribune 2 op de Bosuil te bekijken. De club nodigde hem nochtans uit om afscheid te komen nemen van de supporters, maar daar voelde hij zich voorlopig niet klaar voor.





"Nee, in de nieuwe T2 ben ik nog niet gaan kijken. Ze hebben me wel gevraagd om een afscheid te komen doen, maar dat lag nog gevoelig. Ik wou niet weeral een afscheid gaan doen", legt hij uit. Toch is Hairemans van plan binnenkort terug te keren naar zijn geliefde Bosuil. "Maar ik ga wel snel eens gaan kijken."