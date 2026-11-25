Voor de Belgische ploegen in Europa komt er op woensdagavond (Club Brugge) en donderdagavond (STVV, Gent, Union SG en Anderlecht) opnieuw een heel pittig weekje aan. Met een aantal goede resultaten zouden we opnieuw een stap kunnen zetten richting ... een extra ticket voor de Champions League.

De Belgische ploegen hadden er een geweldige speeldag opzitten in de Champions League, Europa League en Conference League drie weken geleden. En dus is de vraag of ze ook deze midweek op dat elan kunnen doorgaan.

De prestaties van de vorige speeldag leverden allemaal samen 1.600 punten extra op voor de coëfficiënt - in totaal werden acht punten verzameld en dat werd gedeeld door de vijf Belgische teams die dit jaar werden ingeschreven in de Europese competities.

België in de top-2 van dit seizoen in de eindafrekening?

Portugal deed wel nog beter - zoals we eerder al aangaven - met 1.800 punten. En dus zijn we nog altijd meer dan 5.000 punten verwijderd van de cruciale zesde plaats op de UEFA-ranglijst. Maar er is nog een optie om een extra CL-ticket te verdienen.

De top-2 per jaar krijgt namelijk ook een extra ticket. Meestal is dat enkel voorzien voor de absolute toplanden zoals Engeland, Spanje en Duitsland, maar dit jaar lijkt er eens te meer ook wel iets mogelijk voor Portugal of België. De Portugezen staan momenteel tweede, de Belgen volgen op de derde plaats.



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De kloof van meer dan 5.000 punten dichten dit seizoen op Portugal lijkt moeilijk, maar boven de Portugezen eindigen dit seizoen en zo een extra ticket pakken? Dat behoort nog steeds tot de mogelijkheden, al blijven de kansen eerder klein. Zeker gezien de Portugese overwinning op dinsdag al in de Champions League.

Wat moet er deze week gebeuren?

Ook deze week lijkt het zaak om zoveel mogelijk punten te sprokkelen. Met vijf teams minstens de top-24 in, als het even kan hier of daar de top-8 halen en veel bonuspunten sprokkelen door - zeker in de Champions League - zo hoog mogelijk te komen.

We hebben ondertussen al 19 keer gewonnen in de Europese competities. Wat dat betreft doet enkel Engeland beter met 24 overwinningen. Zoveel mogelijk winnen - als het even kan eens een perfecte week, goed voor 2.000 punten? Dan zouden we een nieuwe stap in de goede richting doen. The sky is the limit en het laatste is er zeker nog niet over gezegd. Te beginnen bij Club Brugge op woensdagavond dus.