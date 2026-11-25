Club Brugge staat woensdagavond voor een bijzonder aantrekkelijke affiche in de Champions League. Blauw-Zwart ontvangt Liverpool en mag zich opmaken voor een kolkend Jan Breydelstadion. Alle beschikbare tickets zijn de deur uit, waardoor de tribunes volledig gevuld zullen zijn. 1.700 Liverpool-fans zullen bovendien het uitvak rood kleuren.

De belangstelling voor het bezoek van de Engelse topclub is enorm. Heel wat supporters grepen naast een ticket, maar wie er wel bij is, mag zich aan een bijzondere Europese voetbalavond verwachten. Ook Liverpool kan rekenen op een stevige aanhang.

Maar liefst 1.700 Liverpool-supporters

Volgens Sporza zullen maar liefst 1.700 supporters van Liverpool aanwezig zijn in het Jan Breydelstadion. De Engelsen reizen dus met een indrukwekkende delegatie af naar Brugge om hun ploeg aan te moedigen.

Dat belooft een bijzondere sfeer op te leveren. Club Brugge kan rekenen op een volledig uitverkocht stadion, maar zal ook de bezoekende supporters duidelijk horen. De twee supportersgroepen zullen ongetwijfeld proberen elkaar vocaal te overtreffen.

Jan Breydel maakt zich op voor Europese topavond

Voor de Brugse supporters wordt het een avond om naar uit te kijken. Liverpool is een van de grootste namen uit het Europese voetbal en een bezoek van de Engelse grootmacht spreekt altijd tot de verbeelding. De Champions League zorgt bovendien voor extra enthousiasme in Brugge.

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Woensdagavond om 21 uur wordt de wedstrijd op gang gefloten. Met een volledig uitverkocht Jan Breydelstadion en 1.700 meegereisde Liverpool-supporters zijn alle ingrediënten aanwezig voor een bijzonder sfeervolle voetbalavond. Nu is het aan de spelers van Club om ook op het veld voor spektakel te zorgen.