OH Leuven heeft woensdag een belangrijke boodschap gedeeld met zijn supporters. Voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha richt zich in een open brief tot de achterban en schept duidelijkheid over de toekomst van de club. Daarbij bevestigt hij dat King Power de afgelopen periode op zoek was naar mogelijkheden voor nieuwe investeringen. Die gesprekken hebben echter niet tot een akkoord geleid.

De Thaise eigenaars zijn inmiddels bijna tien jaar betrokken bij OH Leuven. In die periode groeide de club uit tot een gevestigde waarde in de Jupiler Pro League. Ook de vrouwenploeg kende grote successen, met twee landstitels en Europese campagnes. "Samen hebben we gebouwd aan een professioneel gestructureerde club met sterke fundamenten en mooie ambities. Het zijn verwezenlijkingen waarop we bijzonder trots zijn", schrijft de voorzitter.

Zoektocht naar investeerders levert niets op

Toch werd achter de schermen onderzocht hoe de toekomst van OH Leuven verder vormgegeven kon worden. "Met het oog op de toekomst van onze voetbalclubs heeft King Power de afgelopen periode de mogelijkheden voor nieuwe investeringen onderzocht, ook bij OH Leuven", bevestigt Srivaddhanaprabha op de officiële clubwebsite. Vervolgens komt hij met een opvallende mededeling: "Dat proces is inmiddels afgerond zonder dat er een akkoord werd bereikt."

Dat betekent volgens de voorzitter echter niet dat King Power zijn engagement afbouwt. Integendeel, de Thaise eigenaars willen de club blijven ondersteunen. "Dit verandert niets aan ons engagement voor OH Leuven. King Power blijft de club ondersteunen en zal samen met het management verder werken aan het versterken van de club, zowel op als naast het veld", verzekert hij. De ambitie om een competitieve eersteklasser uit te bouwen, blijft volgens hem overeind.

King Power geeft financiële garanties

Ook over de financiële toekomst van OH Leuven probeert de voorzitter de supporters gerust te stellen. "De financiële positie van OH Leuven blijft verzekerd dankzij de steun van King Power. Die ondersteuning wordt voortgezet", klinkt het. Tegelijk beseft de club dat er nog stappen moeten worden gezet. De bedoeling is om financieel duurzamer te worden en voldoende stabiliteit te creëren om de sportieve doelstellingen op langere termijn te realiseren.



Van een terugtrekking van de huidige eigenaars is volgens de open brief dus geen sprake. Srivaddhanaprabha benadrukt dat zijn familie betrokken blijft bij de toekomst van OH Leuven. "We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd, maar willen de komende jaren verdere stappen zetten", schrijft hij. De voorzitter sluit af met een duidelijke boodschap aan de achterban: "Mijn familie en ik blijven ons inzetten voor de toekomst van OH Leuven. Ik wil jullie bedanken voor jullie blijvende steun en betrokkenheid bij de club."