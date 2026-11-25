LIVE SPEELDAG 13: Anderlecht U17 houdt PSG in bedwang in galamatch
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 13 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Anderlecht U17 houdt PSG in bedwang in galamatch
Terwijl de A-ploeg van RSC Anderlecht deze Europese week naar Heraklion afreist voor de Europa League-wedstrijd tegen OFI Kreta, stond ook voor een jeugdteam van paars-wit een bijzondere afspraak op de kalender. De Anderlechtse U17 ontvingen Paris Saint-Germain voor een duel met een stevig Champions League- of Youth League-gehalte.
PSG kwam naar het Lotto Park
Paris Saint-Germain geldt niet alleen bij de profs als een Europese grootmacht. De Parijse jeugdopleiding heeft, net als die van Neerpede, internationaal een sterke reputatie en levert geregeld talent af voor het hoogste niveau.
De U17 van Anderlecht kregen woensdag de kans om zich met die referentie te meten. Omdat de eerste ploeg in Griekenland vertoeft, mogen de jonge Mauves voor deze galamatch Neerpede verlaten en aantreden in het Lotto Park. De wedstrijd eindigde op een knap 2-2 gelijkspel.
Duel des capitales. Onze U17 speelde 2-2 gelijk tegen PSG. 🟣⚪️ #ANDPSG https://t.co/uhorpSs1no— RSCA Neerpede (@rscaneerpede) November 25, 2026
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 13 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Tristen Alliet stond afgelopen weekend voor zijn officiële debuut in het doel van KV Kortrijk tegen Union. De jonge keeper is nochtans pas de vierde doelman in de rangorde bij de Kerels. Marko Ilic, Patrik Gunnarsson en Ebbe De Vlaeminck, normaal de eerste drie doelmannen in de pikorde, zijn allemaal geblesseerd.
Tristen Alliet krijgt nieuwe kans bij KV Kortrijk
Daardoor kreeg de vierde keeper plots zijn kans bij de eerste ploeg. De doelman genoot zijn jeugdopleiding bij Roeselare en trok vervolgens naar Moeskroen, waar hij tot zijn zeventiende bleef. Na het faillissement van Excel Moeskroen verhuisde hij naar KV Kortrijk.
Vier jaar later volgde dus zijn eerste basisplaats bij de A-kern. Het was geen debuut in majeur, want hij ging meermaals in de fout - vooral in het uitkomen - tegen Union SG. Bij een van die blunders viel het enige doelpunt uit de wedstrijd.
Wat kan Tristen Alliet in zijn tweede wedstrijd voor Kortrijk?
Toch zal Alliet er ook volgende week 'gewoon' bij zijn onder de lat. Alle andere doelmannen zijn nog steeds buiten strijd en zullen dus niet spelen, waardoor de Kortrijkzaanse coach volgens Het Laatste Nieuws beslist is om Alliet een extra kans te geven.
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Daarmee staat de jonge doelman natuurlijk ook meteen onder druk, al liet hij tegen Union SG ook nog heel wat goede reddingen zien. Het is minstens een verhaal om op te volgen de komende weken. Kortrijk heeft dringend punten nodig.
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