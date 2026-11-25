Live. Transfernieuws 25/11: Guardiola heeft beslissing genomen over volgende 'ploeg'
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Marktwaarde maal drie: 'PSG aankloppen bij Club Brugge (en niet voor Tresoldi)'
De laatste weken is er heel wat te doen over Nicolo Tresoldi. Maar hij is uiteraard lang niet de enige speler van Club Brugge die in de etalage staat. Wat te denken bijvoorbeeld van Carlos Forbs, voor wie de topclubs ook stilaan in de rij staan. (Lees meer)
CR7 blijft in de belangstelling staan, ook al is hij er zelf niet
In Shanghai opende zaterdag een museum dat volledig in het teken staat van Cristiano Ronaldo. De ondertussen 41-jarige Portugees was er zelf niet bij, maar toch maakte een en ander de nodige indrukken op de supporters en fans.
Zo is er een (reusachtig) standbeeld van meer dan zeven meter hoog van de Portugees in het museum. Dat zou wel eens het grootste standbeeld ooit van hem kunnen zijn, al zal Ronaldo natuurlijk altijd nog groter, nog meer en nog indrukwekkender willen en eisen. Komt er nog een transfer naar China van Ronaldo zelf?
🚨𝗡𝗘𝗪: The Chinese city of Shanghai today unveiled a massive 7-meter-tall statue of Cristiano Ronaldo inside the CR7 Museum. 🇨🇳🐐 https://t.co/qLuOPaD0Bz— Footy Zone (@FootyXZone) November 21, 2026
“Toen dacht ik dat ze Tresoldi deze winter zullen komen halen voor 60 miljoen euro”
Nicolo Tresoldi zit over alle competities heen al aan zestien doelpunten in achttien wedstrijden. De scouts van alle topclubs zitten ook tegen Liverpool voor hem in de tribunes. Rest de vraag: kan Club Brugge hem houden als er een absoluut waanzinnig bod komt? (Lees meer)
Pep Guardiola wil bondscoach worden
Sinds zijn vertrek bij Manchester City afgelopen zomer heeft Pep Guardiola nog geen nieuwe ploeg onder zijn hoede genomen. De Spanjaard, die bij de Engelse topclub werd opgevolgd door zijn voormalige assistent Enzo Maresca, kreeg nochtans al kansen om snel weer aan de slag te gaan.
Zo probeerde de Saoedische voetbalbond hem al te strikken als nieuwe bondscoach. Ondanks het lucratieve contract dat klaar zou hebben gelegen, besloot Guardiola die piste niet te volgen. Saoedi-Arabië was niet de enige nationale bond die de voorbije maanden bij Guardiola polste. In een gesprek op het YouTube-kanaal van de voormalige Braziliaanse spits Romário vertelde de ex-trainer van FC Barcelona, Bayern München en Manchester City dat ook Italië contact had opgenomen.
Ook Italië ving bot bij Guardiola
"Een nationale ploeg is mijn volgende stap. Dat Italië aan mij dacht, was een van de grootste eerbewijzen uit mijn carrière", aldus Guardiola. "Een of twee jaar eerder had ik waarschijnlijk toegezegd. Maar toen Paolo Maldini en Leonardo me belden, zat ik op een punt waarop ik gewoon moest stoppen."
Italië bouwt intussen verder onder Roberto Mancini, terwijl Guardiola zijn rustperiode verlengt. De Catalaan ziet een job als bondscoach dus duidelijk zitten in het vervolg van zijn loopbaan. De vraag dringt zich dan ook op: zou hij op een dag ook een optie kunnen worden voor de Rode Duivels?
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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