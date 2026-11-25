Club Brugge ging in eigen huis met 0-3 onderuit tegen een geslepen Liverpool. Daarbij werden een aantal persoonlijke foutjes bij blauw-zwart meteen afgestraft. Een van de gebeten honden was - niet voor het eerst dit seizoen - Mamadou Diakhon.

Marc Degryse had ook meer verwacht van de match van Club Brugge tegen Liverpool. "Maar goed, we moeten eerlijk zijn: Liverpool heeft klinisch afgewerkt en de foutjes van Club Brugge afgestraft. Daar hebben ze de kwaliteiten voor."

"Zeker als je 0-1 achterkomt. Dat maakt het moeilijker, want dan kunnen ze controleren en prikken wanneer ze kunnen. Als er beter verdedigd zou worden, dan vallen de goals misschien niet, maar dan nog moeten ze zich toch maar afmaken."

"De 0-2? Ik was al verrast dat Diakhon inviel. Een bal in de voeten van Wirtz weggegeven en dan vergeet hij in het duel de fout te maken. Hij moet gewoon die gele kaart pakken, zoals De Cuyper tegen Olisé bij de Rode Duivels tegen Frankrijk. Je moet het vertrouwen verdienen, van je coach en van je ploegmaats. Dit was een omslagpunt."

Nicky Hayen: "Ik heb het dit seizoen niet gevolgd. Als je Diakhon gebruikt, dan ga je hem vertrouwen moeten geven. Als je het vertrouwen niet hebt, dan ga je ballen proberen afgeven in plaats van het zelf te proberen en dat is zijn spel niet."

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De coach had hem vorig seizoen ook al onder zijn hoede en kent de winger dus wel: "Hij moest veel stappen zetten, in intensiteit en ook mentaal."