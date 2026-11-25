Marco Kana heeft bijzonder mooie herinneringen aan zijn samenwerking met Vincent Kompany bij Anderlecht. De verdediger maakte de voormalige Rode Duivel van dichtbij mee en raakte vooral onder de indruk van zijn professionaliteit.

Kompany keerde in 2019 terug naar Anderlecht, kort nadat hij met Manchester City nog de Engelse landstitel had veroverd. Voor de jonge Kana was het een unieke ervaring om plots samen te spelen met iemand naar wie hij jarenlang had opgekeken.

"Met Kompany samenwerken was next level. De persoon die je op straat ziet, is de persoon die je op het veld ziet. Hij is altijd en overal hyperprofessioneel", vertelt Kana bij Het Nieuwsblad.

Vooral de overgang van Kompany van Manchester City naar Anderlecht maakte indruk. "Ik zie hem nog in mei 2019 dat don't shoot-moment beleven met Manchester City tegen Leicester, waardoor ze de landstitel pakten. En niet veel later staat hij naast mij de verdediging van Anderlecht te leiden."

Wat Kana misschien nog het meest verbaasde, was dat Kompany op het veld precies dezelfde leider bleek als hij zich had voorgesteld. "Ik wilde dat hij dezelfde persoon was op een veld: coachend, leidinggevend en dat was ook zo. De échte Vincent, quoi", klinkt het.

Kana durfde Kompany zelfs terecht te wijzen

Toch zorgde die samenwerking soms voor bijzondere momenten. Tijdens wedstrijden gaf Kana zijn ervaren ploegmaat gewoon aanwijzingen, iets waar hij achteraf weleens van opkeek. "Na de match stond ik toch even stil bij het feit dat ik tegen zo'n legende effectief had durven zeggen dat hij 'daar moest oppassen in de rug', en dat hij 'hier druk moest zetten'."



Lees ook... 130 doelpunten vallen plots weg: Vincent Kompany krijgt verrassende hulp aangeboden bij Bayern›

Het mooiste vond Kana dat Kompany daar geen enkel probleem van maakte. Ondanks zijn indrukwekkende carrière bleef de voormalige verdediger openstaan voor aanwijzingen van een veel jongere ploegmaat. "Het mooie aan Vincent is dat hij mijn aanwijzingen óók accepteerde. En we waren geen potje bij de U18 aan het afwerken, hè. Schitterend, zo herken je een grote speler", besluit Kana.