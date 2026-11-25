De laatste weken is er heel wat te doen over Nicolo Tresoldi. Maar hij is uiteraard lang niet de enige speler van Club Brugge die in de etalage staat. Wat te denken bijvoorbeeld van Carlos Forbs, voor wie de topclubs ook stilaan in de rij staan.

Toen Club Brugge Carlos Forbs in juli 2025 ging weghalen bij AFC Ajax Amsterdam voor zo'n zes miljoen euro klonk er vooral hoongelach en veel kritiek. Vanuit Nederland, maar evengoed vanuit Engeland en de andere toplanden.

Carlos Forbs is bij Club Brugge helemaal aan de oppervlakte gekomen

Hoewel Forbs op dat moment nog een marktwaarde van acht miljoen euro had, was iedereen het erover eens: de Nederlandse winger zou er nooit komen. Er, dat is dan de absolute top van Europa. Manchester City en Sporting Lissabon hadden hem bij de jeugd, Wolverhamptopn op huur bij de profs.

Nergens kon hij zijn potentieel helemaal laten zien. Dat is dan de voorbije vijftien-zestien maanden toch helemaal anders geworden. Steeds meer indruk maakt hij, zowel in de Jupiler Pro League als in de Champions League.

Marktwaarde ongeveer maal drie voor Carlos Forbs bij Club Brugge

Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is ondertussen gestegen van acht miljoen euro naar 23 miljoen euro. En dus lijkt blauw-zwart sowieso heel wat meerwaarde op hem te zullen kunnen vangen bij een eventuele transfer. Die lijkt bovendien dichterbij te komen.

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Volgens Le Parisien staat Forbs ondertussen op de radar van PSG. De uittredend winnaar van de Champions League heeft te kampen met twee zware blessures voor Kvaratskhelia en Doué en kan dus wel wat versterking gebruiken.