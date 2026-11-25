Marlon Fossey is maandag in Luik succesvol geopereerd aan zijn knie. De Amerikaanse kapitein van Standard kreeg in het ziekenhuis bezoek van Matthieu Epolo en ontving steunbetuigingen van heel wat ploegmaats. Na de operatie zette hij al zijn eerste stappen met krukken.

Marlon Fossey heeft een scheur in de voorste kruisband en een verrekking van de binnenbanden van zijn rechterknie opgelopen. Daardoor zal hij naar verwachting negen maanden niet inzetbaar zijn.

Omdat het contract van de Amerikaanse aanvoerder na dit seizoen afloopt, is de kans bijzonder groot dat hij zijn laatste wedstrijd voor Standard al heeft gespeeld.

Steun vanuit de Standard-kleedkamer

Fossey krijgt sinds zijn blessure veel steun van zijn ploegmaats. Voor de interlandbreak, tijdens de thuiswedstrijd tegen Beveren, verschenen de Rouches op het veld met T-shirts waarop "Courage Marlon" stond te lezen.

Ook na zijn operatie blijven de steunbetuigingen binnenstromen. Mohamed El Hankouri, Gustav Mortensen, Alexis Trouillet en Ibe Hautekiet behoren tot de spelers die hun kapitein een hart onder de riem staken.

Matthieu Epolo bezoekt Fossey in het ziekenhuis

Fossey werd maandag succesvol geopereerd in Luik. Op zijn meest recente Instagram-post is te zien dat doelman Matthieu Epolo hem in het ziekenhuis een bezoek bracht.





De Standard-kapitein deelde zelf ook een video waarin hij na de ingreep al enkele passen zet met krukken. Voor Fossey begint nu een lange revalidatieperiode.