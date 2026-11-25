Club Brugge moest woensdagavond op eigen veld met 0-3 het onderspit delven tegen Liverpool. Blauw-zwart hoopte na eerdere stunts tegen Inter en PSV ook de Engelse grootmacht te verrassen, maar kwam daarvoor tekort. Vooral de snelheid en aanvallende dreiging van de bezoekers bezorgden Club een bijzonder moeilijke avond. Ook Kyriani Sabbe voelde dat Liverpool over heel wat wapens beschikte.

"De laatste twintig minuten begonnen we eindelijk wat meer op niveau te komen. Als we in die periode misschien een doelpunt kunnen maken, weet je nooit wat er nog mogelijk is. Dan hoop je dat je zo de rust kunt halen", blikte Sabbe terug. De verdediger wees ook op de tactische aanpak van Club, die Liverpool in de kaart speelde.

"Ik denk dat we man-op-man speelden en dat zij daar goed gebruik van hebben gemaakt. Met hun snelle spelers lag er enorm veel ruimte. Zelf ben ik er enkele keren afgelopen door Barcola, die enorm snel is. In zulke matchen betaal je nu eenmaal leergeld. Dat moeten we goed analyseren, zodat we daar in de toekomst niet opnieuw tegenaan lopen."

"Het was echt een mooie avond, met veel sfeer"

Toch overheerste niet alleen de ontgoocheling bij de Bruggeling. Hij was ook onder de indruk van de sfeer in het Jan Breydelstadion. "We zijn de supporters heel dankbaar. Ze zijn blijven gaan, zowel in de eerste als in de tweede helft. Het was echt een mooie avond, met veel sfeer. Jammer genoeg konden we daar op het veld te weinig tegenover zetten."

De 0-3-nederlaag vond Sabbe bovendien een ietwat overdreven weerspiegeling van het wedstrijdverloop. "Ik denk dat de uitslag misschien wat te zwaar is. Maar goed, we moeten dit analyseren en hopen dat we ons niveau in de toekomst kunnen opkrikken."

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Op 8 december trekt Club al naar Napoli, waar Kevin De Bruyne speelt. Op 27 januari staat de laatste thuiswedstrijd in de Champions League tegen Bodo/Glimt op het programma.