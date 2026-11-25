Zeno Debast heeft eindelijk een belangrijke stap gezet richting zijn terugkeer bij Sporting CP. De Rode Duivel stond ruim twee maanden aan de kant met een blessure, maar verscheen dinsdag opnieuw op het trainingsveld. En dat uitgerekend vlak voor een bijzonder aantrekkelijke affiche in de Champions League.

De voormalige verdediger van Anderlecht kwam voor het laatst in actie tegen Arouca, op 19 september. Sindsdien moest hij noodgedwongen toekijken. Voor Sporting betekende dat een vervelende afwezigheid, maar aan die moeilijke periode lijkt nu stilaan een einde te komen.

Debast traint opnieuw mee

Volgens de Portugese sportkrant A Bola nam Debast dinsdag deel aan de laatste training voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United. De Belgische verdediger werkte opnieuw mee met de groep en zorgde zo voor uitstekend nieuws bij trainer Paulo Fonseca.

Ook Nuno Santos verscheen opnieuw op het trainingsveld na een lange afwezigheid. Sporting lijkt daardoor steeds meer spelers terug te krijgen. Vooral de terugkeer van Debast is opvallend, aangezien hij de voorbije weken nog volop aan zijn herstel werkte.

Manchester United komt op bezoek

Woensdagavond ontvangt Sporting Manchester United in de vijfde speelronde van de Champions League. Voor Debast zou dat een bijzonder mooie gelegenheid zijn om zijn rentree te maken, al is voorlopig niet bevestigd dat hij ook daadwerkelijk bij de selectie zal zitten.



Toch is zijn aanwezigheid op training al een belangrijke opsteker. De 23-jarige Rode Duivel kan zich opnieuw richten op wedstrijden en hoopt snel zijn plaats in de ploeg te heroveren. Of dat tegen Manchester United al mogelijk is, moet nog blijken. Voorlopig overheerst vooral de opluchting dat zijn herstel de goede richting uitgaat.