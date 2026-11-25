De toekomst van Kevin De Bruyne bij Napoli blijft voor heel wat speculatie zorgen. De Rode Duivel wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar PSV, maar zijn trainer Massimiliano Allegri lijkt daar weinig voor te voelen. Na het 2-2-gelijkspel tegen Manchester City heeft de Italiaan opnieuw duidelijkheid gegeven over zijn verwachtingen.

De Bruyne stond dinsdagavond in de basis tegen zijn voormalige werkgever en liet zich opnieuw van zijn beste kant zien. Toch blijft een wintertransfer een mogelijkheid waarover volop wordt gesproken. PSV zou volgens Italiaanse berichtgeving zelfs al een bod van twee miljoen euro hebben uitgebracht, maar Napoli vindt dat bedrag onvoldoende.

Allegri spreekt zich opnieuw uit

Na afloop kreeg Allegri bij Sky Sport Italia opnieuw vragen over de toekomst van de Belgische middenvelder. De Napoli-trainer benadrukte dat er nog gesprekken met de clubleiding moeten plaatsvinden, maar sprak tegelijk zijn vertrouwen uit. "Ik denk dat hij tot juni zal blijven", verklaarde Allegri. Toch een grote uitspraak gezien de geruchten.

De Italiaan heeft bijzonder veel waardering voor De Bruyne. "Kevin is een heel serieuze jongen en een echte professional", klonk het. Daarmee lijkt Allegri ervan uit te gaan dat de Rode Duivel zijn aflopende contract bij Napoli gewoon zal uitdienen, al gaf hij geen definitieve garantie.

Allegri steekt lof niet onder stoelen of banken

Ook over de prestatie van De Bruyne tegen Manchester City was Allegri bijzonder positief. De trainer gaf zelfs toe dat hij het jammer vond om de Belg naar de kant te halen. Volgens hem maakt De Bruyne nauwelijks fouten wanneer hij de bal aan de voet heeft. Hij noemde hem bovendien een buitengewone voetballer.

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De Bruyne zelf hield de deur eerder deze week nog op een kier. Hij benadrukte dat hij nog zes maanden onder contract ligt en voorlopig niet met zijn toekomst bezig is. Een eventuele transfer wil hij ook met zijn familie bespreken. Voorlopig blijft het dus afwachten of PSV daadwerkelijk een kans maakt om de 35-jarige Rode Duivel deze winter naar Eindhoven te halen.