Opvallende gast op Jan Breydel in het analysewerk rond de wedstrijd in de Champions League tussen Club Brugge en Liverpool: Nicky Hayen. Die is al een maandje zonder job en was in het verleden ook nog actief bij blauw-zwart.

Een maand geleden werd Nicky Hayen ontslagen bij Burnley en dus begint het stilaan opnieuw te kriebelen bij Nicky Hayen. Of dat ook snel tot iets zal leiden? Dat wilde Hayen niet met al te grote woorden zeggen, al speelt er duidelijk wel al wat.

Waar zien we Nicky Hayen opduiken binnenkort?

"Er zijn contacten in binnen- en buitenland, maar meer kan ik daar op dit moment niet over zeggen", hield hij zich bij VTM2 nog wat op de vlakte. Mogelijk dat er snel nieuws komt over zijn persoonlijke situatie en een eventuele nieuwe job.

Van maart 2024 (eerst ad interim, daarna als volwaardig T1) tot december 2025 was hij actief bij Club Brugge. Tot hij er plots werd ontslagen. Daarover heeft hij zich nu uitgelaten in heel veel eerlijkheid en met de nodige zelfkritiek.

Club Brugge blijft groeien volgens Nicky Hayen

"Ik heb hier een mooie periode beleefd en ik kom hier dus nog altijd graag terug", aldus Hayen. "Mijn ontslag? Dat was op dat moment misschien geen populaire beslissing, maar achteraf bekeken ... Het was misschien de juiste beslissing."

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"Dat was bij Ronny Deila misschien ook zo. Club Brugge blijft ondertussen groeien, dus misschien hebben ze het bij het rechte eind. Je kan nooit voorspellen hoe het zou zijn gelopen, maar dat is wel een manier om het te kaderen."