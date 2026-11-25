Vincent Kompany blijft met heel wat blessureproblemen kampen bij Bayern München. De Belgische trainer moet woensdag in de Champions League tegen Lille opnieuw verschillende sterkhouders missen. Vooral de situatie van Michael Olise zorgt voor onzekerheid, nadat Kompany zich opvallend uitliet over zijn herstel.

Olise liep afgelopen vrijdag tijdens het gelijkspel tegen FC Köln een voetblessure op en verliet het stadion nadien op krukken. Aanvankelijk leek de Fransman slechts enkele dagen buiten strijd te zijn, maar zijn terugkeer zou mogelijk langer op zich kunnen laten wachten.

Kompany zorgt voor vraagtekens

Volgens Bild zorgden uitspraken van Kompany dinsdag voor enige verwarring. De trainer somde verschillende geblesseerde spelers op die de komende twee weken zouden terugkeren. Over Olise klonk het opvallend anders. "En op een bepaald moment komt Michael ook terug, hopelijk zonder al te lang te moeten wachten."

Kompany verduidelijkte later dat de volgorde waarin hij de geblesseerden opsomde, niets zegt over hun verwachte terugkeer. Toch zorgde zijn formulering voor vragen, aangezien Olise aanvankelijk snel opnieuw beschikbaar zou zijn.

Eberl brengt geruststellend nieuws

Sportief directeur Max Eberl kwam gelukkig met een positievere boodschap. Volgens hem is er geen zware schade aan de voet van Olise. "Het is alleen een kwestie van pijn, gelukkig is er geen structurele schade", verklaarde hij. Bayern wil vooral vermijden dat de blessure erger wordt.

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Een terugkeer tegen Hamburger SV op zaterdag is volgens Eberl dan ook niet uitgesloten. Tegen Lille neemt Bayern geen risico met de Fransman. Kompany moet het bovendien zonder onder meer Harry Kane, Manuel Neuer, Serge Gnabry en Alphonso Davies stellen. Vooral aanvallend wordt het daardoor opnieuw puzzelen voor de Belgische trainer.